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「大象」飛天 外資喊買鴻海續飆近35個月新高

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

台股今（13）日再衝關2萬點，早盤一度衝達20,112.81點，創下歷史新高，不過，盤中震盪，指數漲點收斂，也曾一度翻黑，鴻海（2317）則是挾著外資喊，及外傳集團拿下輝達最新產品訂單的題材激勵，股價持續上漲，早盤以121.5元開高後一度拉升至122.5元，創下2021年4月以來、近35個月新高。

鴻海昨日爆量大漲8.68%，收在119元，創2021年7月以來、近32個月來高點，成交量34萬5,642張，創單日新天量，成交值400億元，也創下單日歷史新高，市值增達1兆6,496億元。

外資正向看待鴻海長線前景，預估毛利率、營收、營益率將維持增長，重申買進評等、目標價128元；三大法人昨日同步買超鴻海，合計買超61,225張，連二買，其中外資買超30,532張，連二買，投信買超11,849張，連八買，自營商買超18,844張，連七買。

台股盤中震盪，鴻海則是延續前兩個交易日的漲勢，早盤以121.5元開出，一度拉升至122.5元，持續創下波段高點，盤中股價守在120元之上，漲幅逾1%，盤中爆出逾19萬張成交量，居個股成交量及成交值冠軍。

外資 鴻海

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