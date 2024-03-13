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獨／ETF掀狂潮…00940賣太好！ 兩券商宣布暫時停受理申購作業

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
近期陸續有台股ETF展開募集，吸引投資人追捧。圖/本報系資料照片【作者：莊淳詠，日期：2024-03-12，數位典藏序號：20240310220459159】
近期陸續有台股ETF展開募集，吸引投資人追捧。圖/本報系資料照片【作者：莊淳詠，日期：2024-03-12，數位典藏序號：20240310220459159】

ETF（指數型股票基金）00940賣太好，竟然已有兩家券商宣布暫時停受理申購作業！據了解，包括玉山證券、永豐金證券兩大代銷通路，已宣布暫停受理申購作業。其中，玉山證券已經公告，由於00940 ETF的申購能量龐大，因此暫停受理申購作業，要客戶若要申購的話找別的通路。00940這波申購量大到破天荒，會否再有其他的券商通路跟進，投資人高度關注。

00940的市場需求量實在太大，據了解，連日來包括券商和銀行銷售通路為客戶打單已打到手軟，加班到深夜之外，很多下單根本來不及消化，玉山證券也因此向客戶宣布，暫停線上申購作業。

連身為00940發行者的元大投信，今日上午都對外發出聲明，為自家火熱的申購行情降溫，尤其元大投信特別強調，未對個別投資人資金運用提供任何建議，提醒投資前應充分了解產品特性，評估自身風險承受能力，妥善規畫個人財務決策。

金管會現在高度重視投信業者對於ETF的銷售過程是否有不當行銷宣傳，據了解，儘管00940此次爆出史無前例的銷售熱潮，對業者應是喜事一件，但元大投信更重視銷售過程的市場雜亂訊息會否誤導投資人，因此在聲明中，元大投信強調：「元大投信未對個人動用定存資金、申請貸款投資等決策提供任何建議！」並強調基金投資具有波動風險，投資人申購前應詳閱基金公開說明書，充分了解產品特性，理性評估自身風險承受能力。

00940自開募起市場討論度急速升高，包括各銷售機構多出現開戶、申購人潮，也有不少投資人分享個人透過解定存、解儲蓄險、申請貸款等方式進行資金調度以申購00940，包括從未進行證券開戶的投資人也亟欲投入。對此，元大投信強調，絕未做過上述的資金調度建議，而且要投資人不要只是跟著上車，而是要了解所投資的產品本身，希望投資人能了解，00940的產品設計是提供投資人從短期價差操作，轉至中長期存股領息的解決方案，可藉此進行指數化紀律投資，分散個股風險並參與台股長期成長，建議投資人應以此作為投資評估。

元大投信並進而提醒投資人檢視市場高股息ETF產品應有的正確認知，對高股息ETF除配息率外，還要看直接影響投資表現的選股策略，所以建議挑選符合自身投資取向的產品，參加配息時也要留意配息率不代表報酬率，ETF所領到的企業所發放股利，均計算於每日淨值之內，無論是否配出均屬於投資人權益，配息金額會自ETF淨值扣除，宜一併留意淨值的變動。

很多民眾擔心買不到00940，因此出現大量申購潮，還造成券商系統擁塞，元大投信特別安撫投資人，00940為台股ETF，因此無募集額度上限，投資人可於募集期間向各銷售機構申購，如未及參與，亦可於4月1日預計掛牌日起透過各券商買進參與。

針對目前市場所傳的募集規模臆測，元大投信也強調，至目前為止，未對市場發布任何00940業績數字，將依照相關法令規定，於成立後在官網揭露基金淨值，並預計4月1日掛牌，掛牌前一營業日將公告申購買回清單等交易資訊，以當日結算淨值為掛牌參考價。不過，根據多家銷售通路傳來的戰況，00940截至12日止，銷售量已達977億元，除了元大證券包辦近一半之外，國泰證券銷售也破百億，另外富邦證券、永豐金證券、群益金鼎證券銷售都超過40億元。

00940元大臺灣價值高息 ETF 月配息

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