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台股今開盤將有機會觸及2萬點？ 她：爸媽賣一些個股轉申購00940…這點我相當支持！

聯合新聞網／ 碎念女子
台股示意圖。記者林俊良／攝影
台股示意圖。記者林俊良／攝影

上班前碎碎念系列

昨天上班前有跟大家回顧到美股的狀況，尤其台積電ADR前天跌幅超過5%，但台股掛牌的台積電開低走高，最終收接近高點的770元（盤中最高771元）。這個趨勢女子覺得可以持續觀察，有資金流向亞洲的狀態。

至於昨天傍晚美國公佈的2月CPI通膨雖然超乎預期，但並未改變市場對於今年Fed降息預期，美股在科技股領軍下再創歷史新高。道瓊+0.61%、標普+1.12%、納斯達克指數+1.54%、費城半導體指數+2.09%；台積電ADR+3.87%。

回到台股市場

昨天整天又是滿滿的00940新聞，各種流言其實也難以分辨真假，女子還是認為大家要評估自身需求來判斷，例如女子的爸媽都分別將身上的一些個股轉為投資00940，這點女子是相當支持的，主要原因在於退休族每天說真的也不會時時刻刻看盤，通常都是開盤看一下之後掛單，就直接等到收盤看有沒有成交

因此不要說追高殺低或者看市場趨勢了，單純是「靠感受投資」這樣很容易在個股投資上失利。因此看見爸媽分別都主動把個股轉向00940（當然主要原因還是看到新聞聲量很大），女子還是替他們感到安心一些的。

目前退休家人的股債配置大概是各一半，本金新台幣的話是直接投資台股ETF。另外家人也持有一些美金（大多是過去的美元保單到期），所以也有透過基金平台申購美元計價的日本基金、或美國投資等級債券基金等。

不過基金平台對長輩來說其實都不是太友善，很像帶爸媽出國逛市場，看到一堆商品但是通通不認識，所以女子還是花了不少時間跟家人解釋商品類型。這點也是女子覺得本金持有外幣要投資的朋友都需要留意的。

那麼最後就讓我們期待今天台股開盤有沒有機會再觸及20,000點關卡囉！

◎本文內容已獲 碎念女子萬萬歲 Murmur Girl 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

00940元大臺灣價值高息 CPI 半導體 台積電 科技股 美國 通膨

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