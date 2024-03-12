搶新股紅包！這檔中籤報酬率55%、抽中可賺3.6萬元

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經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照片

台股3月將有7家公司分別掛牌上市及上櫃，新股抽籤陸續啟動中，國邑*（6875）、眾福科（3168）競價拍賣12日開標，將自3月14~18日辦理公開申購，以興櫃價格估算，國邑*中籤報酬率55.38%，抽中可望獲利3.6萬元，眾福科中籤報率則達43.2%，抽中可望獲利2.16萬元。

生技股新兵國邑*為國內創新藥研發公司，擁有完整配方開發與生產製造的核心技術，研發工作均嚴謹遵守最新國際醫藥法規要求，透過臨床試驗時間的縮短，在產品完成早期臨床試驗後，與國際藥廠合作或技轉授權，以創造最短時間獲取權利金與藥物上市的利益。

國邑*預計3月26日上櫃，競價拍賣今日開標，最低得標價格85元，最高得標價格106.11元，得標加權平均價格89.66元；公開申購將在3月14~18日進行，每股承銷價為65元，承銷張數2,306張，抽籤日期為3月20日；以今日興櫃收盤價101元計算，中籤潛在報酬率55.38%，可望賺進3.6萬元。

眾福科隸屬佳世達集團大艦隊，為戶外耐候強固顯示解決方案商，去年合併營收39.16億元，毛利率23.8%，稅後純益2.79億元， EPS 4.02元，眾福科董事會決議擬配發4元現金股利，5月28日召開股東會。

眾福科預計3月26日上市，競價拍賣今日開標，最低得標價格59.6元，最高得標價格83.5元，得標加權平均價格61.76元；公開申購將在3月14~18日進行，每股承銷價為50元，承銷張數1,566張，抽籤日期為3月20日；以今日興櫃收盤價71.6元計算，中籤潛在報酬率43.2%，可望賺進2.16萬元。

除了掛牌新股之外，保綠-KY（8423）辦理現金增資，每股承銷價16元，公開申購將在3月13~15日進行，承銷張數1,063張，3月19日抽籤，新股在3月27日撥券；以今日收盤價27.5元計算，中籤報酬率71.87%，抽中可望賺進1.15萬元。

興櫃

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