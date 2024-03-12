「大象」跳舞 鴻海最後一盤9583張買單收119元、飆逾2年高

台股12日開低走高，盤中翻紅再朝2萬點挺進，領軍衝鋒功臣首推鴻海（2317），最後一盤爆出9,583張買單，股價收在當天最高的119元，創2021年7月以來新高，成交量達34萬5,642張，高居個股成交量冠軍。

重量級科技大廠法說會本周陸續登場，鴻海預計3月14日舉辦法說會，將公布去年財報及今年展望；市場除關注iPhone等消費性電子產品的需求之外，由於鴻海是全球伺服器龍頭，在AI成長強勁下，對今年景氣看法、AI伺服器的布局與展望、電動車的發展及全球布局等，都是市場關注的焦點。

鴻海本周將舉辦法說會，三大法人昨日同步買超，合計買超32,324張，其中投信連七買，自營商連六買，推升股價今日進一步大漲，早盤以111.5元開出，終場收在119元，上漲9.5元，漲幅8.67%，成交量高居台股冠軍，成交值則僅次於台積電。

鴻海收在今日最高的119元，創2021年7月以來的新高，同時也完成填息，鴻海家族股價同慶，台通、鴻準、AMAX-KY、東捷、乙盛-KY都收漲停；瑞祺電通、台揚、廣宇等漲幅都超過半根停板。

鴻海股價連兩個交易日大漲，證券分析師張陳浩表示，市場傳出鴻海旗下工業富聯取得輝達（Nvidia）最新產品訂單，推升鴻海及家族相關個股的股價表現，鴻海之外，還有台通、瑞祺電通、鴻準及AMAX-KY也是強漲的攻勢。

至於已衝到逼近120元的鴻海還能不能買？張陳浩則是坦言，不建議追高，不過，他認為，台通可能還有機會表現，後續值得關注。