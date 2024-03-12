鴻海接單+法說會雙題材撐腰大漲 網齊喊要漲停了嗎？

鴻海（2317）法說會將在本周四登場，將公布去年財報及今年展望，法人看好鴻海集團強攻AI伺服器，有助進一步挹注營運表現，鴻海繼昨（11）日漲逾4%後，今（12）日股價再度向上推升，盤中一度攻至119元，大漲逾7%，股性平穩的鴻海今突大漲猛衝，引來網友驚呼，「鴻海要漲停了」、「今天太生猛了」、「準備燈嗎」。

據悉，鴻海在AI伺服器接單頗有斬獲，傳出輝達（NVIDIA）新一代GB 200晶片模組與系統，鴻海正在設計當中，有機會拿到訂單，相關產品單價較前一代倍增，成為推動未來雲端網路部門成長新動能。

法人指出，鴻海是AI伺服器、雲端服務供應商（CSP）伺服器，以及一般伺服器三大領域受惠廠，其中，AI伺服器首次可以完整貢獻一整年營收；而北美四大 CSP 大力擴充AI伺服器，鴻海集團也可望受惠。

鴻海股價大漲，盤中爆出27萬張大量，為今日成交量第一名，引起網友熱議，紛紛表示鴻海是不是要漲停了，「上次亮燈是什麼時候」、「今天太生猛了」、「準備燈嗎」、「現在買鴻海還來得及嗎」、「公公是挖到石油嗎」

鴻海昨日股價攀七個月高點，三大法人同步買超，外資買超16,102張，投信買超2,774張，自營商買超13,448張，合計三大法人買超32,324張，統計近5個交易日，三大法人合計買超43,311張。