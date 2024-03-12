鴻海獲外資喊「買進」 股價衝八個月新高

鴻海（2317）正向看待長線前景，獲大和資本按讚看好，預估其毛利率、收入、營業利潤率將維持增長，重申「買進」評等、目標價128元。鴻海今（12）日開高走高，盤中漲逾半根停板，上漲6.5元至116元，股價衝上八個多月來新高價。

鴻海上周參加大和資本舉辦之海外法說會，公司重申對 2024 年的保持中性看待，但前景略好，並釋出對長期前景充滿信心。鴻海預計來自雲端與來自 CSP 和 AI 伺服器的網絡收入成長將會增加，而智慧型消費性電子和運算產品的收入成長將保持穩定；對於AI伺服器，除了 GPU 模組外，鴻海還看到其強大的產品線在基板和伺服器方面贏得了市占率。

大和資本指出，在AI伺服器與CSP貢獻不斷增加的情況下，預計鴻海的毛利率將擴大至6.7%-7.0%，而儘管收入維持溫和成長 5％至7%，不過營業利潤率在2024年至2025年將增15％至24%，勝過2023年的年減3 %。大和資本認為，鴻海目前股價風險報酬狀況具有吸引力，因此，重申其「買進」評等、目標價128元。