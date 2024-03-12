無懼農曆春節工作天降低 上市櫃前二月累計營收仍年增4.4%

上市櫃2月營收出爐。儘管由於2月適值農曆春節，實際工作天數較少，使上市櫃單月營收較元月衰退18.4%，不過仍較去年同期小增0.3%，且前二月累計營收仍年增4.4%。市場專家認為，2月營收表現優於預期，預期整體首季將也將呈現年增。

每年的農曆春節向來落在元月或2月，而今年則落在2月，在實際工作天數較少下，比較基期並不客觀，因此每年此時上市櫃公司的營運表現對比，市場向來習慣用「累計營收」、也就是1-2月合計的方式，來跟前一年度的同期實績進行比較。

包括兆豐投顧董事長李秀利、華南投顧董事長儲祥生等市場名師認為，以今年上市櫃2月營收2.8兆元，仍較去年同期小增，且前二月累計營收6.3兆元、年增4.4%來看，顯見今年2月表現其實優於預期。

事實上，從幾個關鍵產業來看，如市場最為火紅的AI股中，台積電前二月累計營收仍年增9%、緯創26%、緯穎9%，而聯發科、技嘉等，年成長幅度更是分別超過五成及六成，顯見AI族群出貨暢旺，是帶旺整體2月及前二月營收表現的關鍵。

展望3月，由於工作天數恢復正常，加上不少科技次產業庫存去化有成、逐漸恢復健康水位，配合市場訂單需求增溫，除AI外，包括重電、雲端、下游硬體領域如手機、PC等供應鏈均逐漸回溫，預期將使3月及首季上市櫃營收均呈現成長態勢。

展望全球AI科技產業後市，據專業法人分析，全球半導體營收自去下半年就已轉為正成長，並將在今年持續上升，在AI應用擴大效應的加持下，加上受惠輝達推出新AI晶片，預期AI產業將成為帶旺第2季淡季不淡的主旋律。

其中，美國大型龍頭亞馬遜、微軟、Google、Meta四大雲端服務商（CSP）大廠積極投入自研晶片，在功耗要求以及針對不同場景開發客製化晶片下，ASIC概念股隱藏大量投資機會，台灣相關供應鏈可望受惠，法人建議可在半導體、AI伺服器及ASIC供應鏈上規劃布局，2024全年將有亮眼表現。