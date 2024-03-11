快訊

獨／侯友宜左右手重出江湖 謝政達新職曝光：將全力以赴

奧斯卡／男星全裸出場？幕後花絮曝光 一片C字安全褲勇猛上陣

1歲童遭毆、餵餿水...保母姐妹涉虐致死 北檢延押保母姐獲准

重電四雄2月營收出爐 華城以年增162％再奪成長冠軍

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
華城執行長許逸晟（右）與同仁巡視產線。聯合報系資料照片／記者陳正興攝影
華城執行長許逸晟（右）與同仁巡視產線。聯合報系資料照片／記者陳正興攝影

重電四雄11日公告2月營收，以華城（1519）表現最強，2月營收8.04億元，年增162.23%；士電2月營收28.69億元，年增9.13%；亞力2月營收5.64億元，年減5.16%；中興電18.6億元，年減6.13%。

華城指出，2月較同期增加主要為外銷案依顧客交期認列，故月營收起伏變化較大。若以各產品別來看，華城仍以變壓器為大宗，2月就有6.23億元挹注，其次為配電盤9,806.5萬元、統包工程3,422.2萬元，至於太陽能/儲能售電收入則為125.1萬元。

台電強韌電網計畫十年投入5,645億元預算，加上綠能產業興起、太陽能統包工程等，皆推升電力設備相關需求，讓重電產業大進補，不過今年2月因逢春節期間，而去年春節則落在1月，因此重電廠商2月多少有被過年因素影響。

目前各重電廠中，以華城表現最亮眼，已經連續多月，營收都繳出翻倍的成績，主要是因為華城是國內重電業者主要出口廠商之一，多年深耕海外市場有成，而在美國拜登政府推57兆基礎建設計畫及能源轉型下，皆有助於華城在外銷方面的訂單。

華城指出，現階段在手訂單滿載、能見度到2025年，也已經開始接2026年訂單，且已經增加三班制、產線優化、立體智慧倉儲等去將產能再擴大，預計今年產能可提高3至4成，至於外銷比重，則有望擴大至4成以上。

士電先前指出，去年重電事業已經爆單，今年接單量會是跳躍式成長，預期未來仍可維持雙位數成長，且會力拚外銷事業。為了因應產能，士電也加蓋新廠房，擴充大型變壓器產品線，預計今年底就可以完成建置，最快明年首季就可以投產，屆時產能可增加25%。

亞力則是晶圓大廠的電力工程重要夥伴，近年隨著科技擴廠下，每年穩定可拿到變壓器、配電設備等相關訂單，已經跟隨科技廠出貨不少到海外，而為了因應產能，亞力在楊梅廠興建變壓器二廠，預期今年可增加10億元的產值。

士電 營收 華城

延伸閱讀

中興電2023年每股賺3.25元 擬配息3.6元創新高

大底成形的車電開始上攻

最牛一輪／華城氣盛 群益3B威風

電價調漲、綠電興起！華城、士電、大同價量續漲 連王文洋都跟買重電股

相關新聞

重電四雄2月營收出爐 華城以年增162％再奪成長冠軍

重電四雄11日公告2月營收，以華城（1519）表現最強，2月營收8.04億元，年增162.23%；士電2月營收28.69...

金融股王股利出爐！新產每股配發4.99元 殖利率近7%

金融股王股利出爐！新光產險（2850）11日董事會通過每股配發4.99元現金股利，創下歷史新高，配發率達53%，若以今日...

中興電2023年每股賺3.25元 擬配息3.6元創新高

重電族群陸續公布2023年財報，中興電工今天公布去年稅後獲利新台幣15.86億元，較2022年24.34億元下滑35%，...

華航營收／2月162億元寫歷年同期新高 客收年增62.7%

華航（2610）集團2月份合併營業收入為162.11億元，刷新歷年同期新高，較前月增幅6.76%，較去年同期增加35.4...

王品營收／2月創同期新高 這五大品牌貢獻15家千萬大店

王品（2727）今（11）日公布2月營收20.3億元，創同期新高，年增11.13%。其中，台灣事業群營收16.8億元，再...

中鋼營收／2月289億元 年減7%

中鋼（2002）2月合併營收289億元，年減7%。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。