重電四雄2月營收出爐 華城以年增162％再奪成長冠軍

重電四雄11日公告2月營收，以華城（1519）表現最強，2月營收8.04億元，年增162.23%；士電2月營收28.69億元，年增9.13%；亞力2月營收5.64億元，年減5.16%；中興電18.6億元，年減6.13%。

華城指出，2月較同期增加主要為外銷案依顧客交期認列，故月營收起伏變化較大。若以各產品別來看，華城仍以變壓器為大宗，2月就有6.23億元挹注，其次為配電盤9,806.5萬元、統包工程3,422.2萬元，至於太陽能/儲能售電收入則為125.1萬元。

台電強韌電網計畫十年投入5,645億元預算，加上綠能產業興起、太陽能統包工程等，皆推升電力設備相關需求，讓重電產業大進補，不過今年2月因逢春節期間，而去年春節則落在1月，因此重電廠商2月多少有被過年因素影響。

目前各重電廠中，以華城表現最亮眼，已經連續多月，營收都繳出翻倍的成績，主要是因為華城是國內重電業者主要出口廠商之一，多年深耕海外市場有成，而在美國拜登政府推57兆基礎建設計畫及能源轉型下，皆有助於華城在外銷方面的訂單。

華城指出，現階段在手訂單滿載、能見度到2025年，也已經開始接2026年訂單，且已經增加三班制、產線優化、立體智慧倉儲等去將產能再擴大，預計今年產能可提高3至4成，至於外銷比重，則有望擴大至4成以上。

士電先前指出，去年重電事業已經爆單，今年接單量會是跳躍式成長，預期未來仍可維持雙位數成長，且會力拚外銷事業。為了因應產能，士電也加蓋新廠房，擴充大型變壓器產品線，預計今年底就可以完成建置，最快明年首季就可以投產，屆時產能可增加25%。

亞力則是晶圓大廠的電力工程重要夥伴，近年隨著科技擴廠下，每年穩定可拿到變壓器、配電設備等相關訂單，已經跟隨科技廠出貨不少到海外，而為了因應產能，亞力在楊梅廠興建變壓器二廠，預期今年可增加10億元的產值。