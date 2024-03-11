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瓦城財報／去年 EPS 12.37元 配息10元、股票股利1元

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

瓦城（2729）董事會11日通過去年財報，去年營收57.23億元，年增26.1%，營業毛利29.90億元、營業利益5.59億元、歸屬母公司稅後淨利4.4億元，年增297.4％，四大財務指標皆寫掛牌後新高，毛利率及營業利益率分別為52.23%及9.77%，每股盈餘12.37元。同時，董事會決議發放現金股利10元，股票股利1元，合計發放股利11元，配發率88.92%。以今日收盤價計，股息殖利率4.3%。

瓦城採多品牌經營策略，旗下樂子the Diner、BO BO等新店陸續亮相，擴大客群與餐飲類型，並針對各地特色商場及商圈量身展店，2023年瓦城新增2家、時時香新增7家、樂子the Diner新增1家、BO BO新增1家，合計開出11家新店。其中，全新品牌BO BO以獨特的泰式炒河粉為亮點，開幕至今廣獲好評，首假日翻位率逾6次，成功擴大客群與餐飲類型，成長空間可期。

瓦城旗下的時時香於2023年從15家擴展至到22家，逐漸展現規模化實力，另一中菜品牌1010湘，雙品牌店數已站穩全台中式連鎖餐飲龍頭地位，而時時香也將在2024年積極展店，持續拓展全台重要商圈。

瓦城今日並公告2月集團合併營收6.39億元、年增率46.80%，累計前二月營收10.87億元、年減0.09%，瓦城表示，主要是去年度假日天數較多造成的差異，而2月適逢農曆春節七天連假及西洋情人節旺季，搭配尾牙春酒銷售熱潮助攻，月營收再創歷史單月第二高的紀錄。

展望今年，瓦城表示，2024年將持續以雙位數店成長進行門店擴展，並於3月搶先開出非常泰及1010湘食堂，雙品牌一同進駐台中誠品480。海外布局方面，瞄準美國目前泰系單一連鎖餐廳不超過5家，市場發展潛力龐大，美國首店將插旗南加州。

另，瓦城在台打造「全球研發中心」預計將於今年下半年啟用，導入創新思維及全新技術，整合「菜色研發中心」、「廚藝學院」、「資源運籌中心」、「食品安全中心」以及「物流中心」等五大重要功能，強化集團核心競爭力，大幅提升展店佈局及資源統籌效率，有助加速擴張全球市場版圖。

營收 瓦城

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