智伸科財報／去年稅後 EPS 4.47元 擬配發每股現金股利2.5元

智伸科（4551）2023年全年營收為新台幣71.22億元，營業利益達7.22億元，稅後淨利5.16億元、稅後每股盈餘(EPS)達4.47元。考量公司資本公積充沛且財務體質健全，為將營運成果回饋全體股東，今日經董事會決議通過，擬配發每股現金股利新台幣2.50元，配發率高達55.93％，以3月11日收盤價107.50元計算，現金殖利率2.33％。

智伸科表示，2023年因運動、醫療、工業等產業客戶，因終端市場需求減緩而進行良好的庫存去化，使得整體營收表現較2022年同期減少22.88％，按2023年全年產業別客戶的營收比重來看，分別為汽車63.31％、醫療12.82％、電子10.96％、運動9.63％、其他3.28％，其中，在汽車事業部方面，新能源車與電動車占整體汽車事業部的比重明顯較2022年增加，主要受惠公司近2年來積極憑藉核心關鍵競爭力，與品牌車廠及主要Tier 1汽車零組件供應商客戶加大開發新能源車、電動車等相關關鍵零組件，隨著主要汽車客戶逐季向上的拉貨力道，2023年汽車事業部業績也僅年減5.69％，且可見出貨的產品結構轉向旗下應用於新能源車的傳動系統、安全系統等關鍵零組件。

智伸科指出，展望2024年，智伸科營運最壞狀況已過，公司近年來積極優化業務接單結構、提升生產效率，並加大高附加價值與高毛利率之相關關鍵零組件進行深化創新開發，因此，不僅在汽車產品線與品牌車廠、Tier 1一階汽車零組件廠一同轉向電動車、油電混合車、氫能源車等方面技術升級，整體出貨動能在今年將逐步放大，在醫療方面，也與新客戶加速在新微創手術器械產品的認證，以期於今年第一季底前完成，並有望於今年下半年加入試量產之生產排程中。智伸科將隨著汽車、醫療等主要客戶的拉貨力道持續增溫，新舊產品組合優化的效益逐步展開，並帶動整體營收規模逐步放大，將有信心精進整體毛利率與獲利之表現。