快訊

防長憂兩岸情勢失眠 國安局長：未見台海緊張情勢持續升高或違常

本周「血型+生肖」財運TOP5！O型這生肖「運勢起飛」賺進大把鈔票

好消息！挨撞命危姊妹搶救第18天 姊姊眼睛睜開快醒了

亞洲股市新亮點 國泰投顧：擇優布局台灣及印度

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
台灣半導體類股年度總報酬(Morgan Stanley，截至2024/1/29。)
台灣半導體類股年度總報酬(Morgan Stanley，截至2024/1/29。)

2023年印度股市上漲20.3%，台灣股市上漲31.3% ，成為亞洲市場的新亮點。雖然整體亞股指數2023年僅上漲6.3%，主要受到2023年中國大陸A股下跌9.14% 所拖累。但亞股還是有許多潛在的投資機會，舉例而言，印度經濟成長快速、人口數多並具有結構性改革題材、企業信心強勁等因素都有助於印度股市行情。台灣則受惠半導體週期轉為復甦，台股約41%為半導體類股 ，產業去庫存、AI需求爆發等為台股創造豐富題材。

印度經濟快速發展，據IMF預估2024年GDP成長率將高達6.5% ，為全球成長最快的國家。不論是莫迪提出的印度製造政策，還是國家進行基礎建設，資金的提供都是最重要的問題之一，而銀行則成為資金的主要來源，印度貸款呈現雙位數成長 ，顯示目前資金的需求仍相當強勁。此外，如同台灣從早期以公股銀行為主，到近20年逐漸由其他私營銀行當道，印度也正面臨同樣的結構改變。過去以公營銀行為主的印度，近年逐漸被私營銀行追趕，私營銀行除了市佔率逐漸提高以外 ，核心業務的淨利息差也較公營銀行更高 ，更具發展潛力。

隨著全球AI熱潮持續發酵，費城半導體指數2023年上漲67%，年初至今亦上漲13.4% ，台灣半導體類股亦受惠AI旋風。據分析，半導體類股每三至四年為一次循環，每次上漲二至三年後則下跌一年。2024年為此次上漲循環第二年，預計也將有雙位數的報酬。

國泰投顧指出，摩根士丹利亞洲永續股票基金成立超過20年，過良好的國家布局、產業配置及選股能力，創造優異報酬 ；已加碼印度金融類股並搭上印度經濟發展與結構改革題材、看好台灣半導體類股，並且相較參考指標大幅減碼陸股。

印度貸款呈現雙位數成長(資料來源：BofA，截至2024/2/16。國泰投顧整理)
印度貸款呈現雙位數成長(資料來源：BofA，截至2024/2/16。國泰投顧整理)
印度私營銀行淨利息差較公營銀行佳(資料來源：BofA，截至2024/2/16。國泰投顧整理)
印度私營銀行淨利息差較公營銀行佳(資料來源：BofA，截至2024/2/16。國泰投顧整理)

半導體 印度

延伸閱讀

法國羽賽／不敵印度球王組合 李哲輝、楊博軒亞軍仍創合拍最佳

印度外交部長訪日 多重目的結盟

特斯拉下一座超級工廠落腳何處? 泰國強勢挑戰印度及義大利

亞洲首富奢華娶媳！夫人有備而來 身上「祖母綠項鍊」要價18億元

相關新聞

法說會前「大象」起舞了？鴻海飆七個月高點

重量級科技大廠法說會本周陸續登場，鴻海（2317）預計3月14日舉辦法說會，將公布去年財報及今年展望；台股今（11）日開...

降息機會恐提早因美國失業率攀高？ 她：台股高股息ETF「熱」有機會穩定股市

失業率攀高跟低於預期的薪資成長，都可能促使Fed提早降息的機會。

台積電領跌逾2% 牽動台股盤中跌百餘點

周一台股早盤受到在美國股市漲多拉回影響指數開低，雖然在逢低買盤不弱下，盤中一度出現由黑翻紅，為亞股中表現相對強勢，不過，...

緯創2月營收雙增攀近八個月高點！ 股價上漲領軍AI股抗跌

緯創（3231）2月營收810.97億元，月增20.5%，年增30.66%，攀近八個月高點，創歷年同期營收紀錄，另外，微...

散熱族群早盤強勢 雙鴻攻漲停板、多頭表態

散熱族群今（11）日早盤表現強勢，其中雙鴻（3324）盤中更攻上漲停板，成交量接近1萬張，目前雙鴻股價以一根長紅K表態，...

台股開盤下跌113點 台積電開低16元

台股今（11）日開盤指數為19,671.9點，下跌113.42點。台積電（2330）開盤價為768元，下跌16元。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。