柏瑞環球重點股票基金 獲 Smart 智富台灣基金獎「全球股票型基金獎」

「Smart智富台灣基金獎(晨星技術指導)」近日公布2024年得獎名單，柏瑞環球重點股票基金獲得「全球股票型基金獎」殊榮(表一)。柏瑞環球重點股票基金的出色表現(表二)，近年來在國內外得獎連連，能獲得此一獎項，不但展現出股票投資研究團隊的卓越操盤能力，更可說是實至名歸。

2024「Smart智富台灣基金獎」的主動式基金獎項共有4,186檔基金角逐，且每個獎項類別僅一檔基金能得獎，獲獎率不到0.6%。此外，根據主辦單位評比標準，得獎基金必需在[基準指數]、[平均勝率]、[資訊比]等三個評比項目，都要名列前茅才能勝出。

柏瑞環球重點股票基金於2024年1月獲得「亞洲資產管理雜誌，AAM」大獎肯定，去年獲得2023理柏台灣基金獎[環球股票]類別三年期獎。本基金經理人Robert Hinchliffe亦榮獲國際知名機構Citywire(UK)，評選為[股票_全球混合]( Equity - Global Blend)類別的2023最佳基金經理人。

主動選股 掌握四大長線趨勢投資機會柏瑞環球重點股票基金主要投資於全球市場的股票，採取由下而上的選股方式，依據全球總體經濟與企業獲利成長表現，分析各產業與景氣趨勢，挑選出優質的股票來打造投資組合。本基金截至2024年1月底的規模約為8.5億美元，總持股為42檔，投資比重前大三區域分別為美國、英國和日本，占比前三大產業依序為資訊科技、工業跟金融。

柏瑞環球重點股票基金經理人Robert Hinchliffe表示，全球經濟同步增長的時代或已結束，而全球市場步伐的不一致，反倒營造出良好的投資環境，為主動選股者帶來充滿超額回報的投資機會。儘管市場波動難免，但仍存有許多長期成長的趨勢，且這些趨勢不容易受到短期環境變化的影響。舉例來說，全球供應鏈正在重新調整，越來越多企業將生產、工廠搬回到離本國較近的國家。

此外，許多企業開始投資工廠自動化設備來提升生產效率，也有越來越多企業重視環境足跡，致力於減少對於生態環境的破壞。未來持續看好的四大趨勢包括：

1、 革新升級：關注擁有關鍵技術優化的經營模式，有潛力從A到A+的企業。

2、 資本投資：發掘數位化的領導者，以及具備AI、5G、雲端等科技技術的領先企業。

3、 趨勢科技：聚焦在產業週期觸底回升、創新帶來營運新效率及提升新競爭力的企業。

4、 全球富裕：放眼未來5-10年全球中產階級人口爆發所帶動的消費商機。