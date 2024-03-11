亞系外資認為股價再漲空間有限 雙鴻還是衝上漲停
亞系外資首評台股散熱雙雄，給出不同的評，認為短期漲幅已大的雙鴻（3324）股價再上漲的空間有限，且給予「劣於大盤」評等，目標價645元； 台股今（11）日開低，散熱族群卻是盤面上的逆勢上漲指標，雙鴻開高走高衝上漲停628元，奇鋐（3017）盤中漲幅逾半根停板。
雙鴻去年每股純益14.28元，較前一年的每股純益14.68元略減；董事會決議通過去年度擬配發現金股利6.5元；受工作天數減少因素影響，今年2月營收7.35億元，月減42.5%、年減25.7%；累計今年前二月營收20.12億元，年增5.2%。
亞系外資看好散熱需求成長，認為奇鋐最受惠，給予「優於大盤」評等，目標價710元；至於雙鴻則是給予「劣於大盤」評等，目標價645元，為內外法人圈中目前最高，但認為股價再上漲空間有限。
台股今日開低，散熱股則是逆勢上漲的重要指標，雙鴻以580元開高後衝達漲停628元；奇鋐以567元低盤開出後走高，盤中翻紅，一度達616元，盤中漲幅逾5%；建準（2421）、健策（3653）也是上漲；另外，尼得科超眾（6230）也是衝上漲停150.5元。
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