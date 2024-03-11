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緯創2月營收雙增攀近八個月高點！ 股價上漲領軍AI股抗跌
緯創（3231）2月營收810.97億元，月增20.5%，年增30.66%，攀近八個月高點，創歷年同期營收紀錄，另外，微軟春季發表會傳將公布多項 AI 新服務，業界看好 AI PC 供應鏈出貨可望受惠；挾著營收亮眼等題材，台股今（11）日走跌，緯創逆勢上漲，領軍多檔 AI 股抗跌。
微軟預計在美國時間3月21日舉行春季發表會，傳出將公布多項 AI 新服務，為秋季 Windows 11 作業系統更新暖身，其中尤以全新功能「AI Explorer」最受注意，業界看好可望進一步刺激 AI PC 買氣，宏碁（2353）、華碩（2357）、廣達（2382）、緯創等 AI PC 供應鏈出貨將可受惠。
緯創2月營收810.97億元，月增20.5%，年增30.66%；累計今年前兩月營收1,483.97億元，年增26.8%；緯創2月營收雙增，攀近八個月高點，今日股價以120.5元開出，一度拉升至126元，盤中漲幅逾6%。
緯創大漲，廣達也開高，盤中上漲逾2%；宏碁也是上漲，另外，仁寶（2324）、英業達（2356）也是上漲表現，不過，華碩卻是開高走低，盤中翻黑。
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