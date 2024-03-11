快訊

漁民的眼淚：兩岸合則兩利分則兩害 中止ECFA影響深遠

威廉王子舅舅自曝11歲遭女舍監性虐待 被男校長叫到小房間打屁股

「台灣國寶」鄭煥病逝 戰後第一代作家享百歲嵩壽

聽新聞
test
0:00 / 0:00

緯創2月營收雙增攀近八個月高點！ 股價上漲領軍AI股抗跌

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
緯創。聯合報系資料照／記者吳康瑋攝影
緯創。聯合報系資料照／記者吳康瑋攝影

緯創（3231）2月營收810.97億元，月增20.5%，年增30.66%，攀近八個月高點，創歷年同期營收紀錄，另外，微軟春季發表會傳將公布多項 AI 新服務，業界看好 AI PC 供應鏈出貨可望受惠；挾著營收亮眼等題材，台股今（11）日走跌，緯創逆勢上漲，領軍多檔 AI 股抗跌。

微軟預計在美國時間3月21日舉行春季發表會，傳出將公布多項 AI 新服務，為秋季 Windows 11 作業系統更新暖身，其中尤以全新功能「AI Explorer」最受注意，業界看好可望進一步刺激 AI PC 買氣，宏碁（2353）、華碩（2357）、廣達（2382）、緯創等 AI PC 供應鏈出貨將可受惠。

緯創2月營收810.97億元，月增20.5%，年增30.66%；累計今年前兩月營收1,483.97億元，年增26.8%；緯創2月營收雙增，攀近八個月高點，今日股價以120.5元開出，一度拉升至126元，盤中漲幅逾6%。

緯創大漲，廣達也開高，盤中上漲逾2%；宏碁也是上漲，另外，仁寶（2324）、英業達（2356）也是上漲表現，不過，華碩卻是開高走低，盤中翻黑。

AI 營收 緯創

延伸閱讀

AI 伺服器代工五強大徵才 數百種職缺要找逾千名新血

微軟將推 AI PC 帶旺協力廠

台積電新廠效益來了！台鏈AI四天王隔空受惠 有望「這時」起漲

AI伺服器最大產地曝光 三大ODM獨愛「2縣市」全力擴產

相關新聞

台股開盤下跌113點 台積電開低16元

台股今（11）日開盤指數為19,671.9點，下跌113.42點。台積電（2330）開盤價為768元，下跌16元。

台積電（2330）貢獻大盤上漲高達90％的指數！ 他：29%估算1854點中1674屬護國神山

台積電2月底時在指數中在加權指數中佔29.88%，但年初的佔比一時查不到不確定，因為這兩個月台積電相對多漲不少，就估且用29%來估算。

降息機會恐提早因美國失業率攀高？ 她：台股高股息ETF「熱」有機會穩定股市

失業率攀高跟低於預期的薪資成長，都可能促使Fed提早降息的機會。

台積電領跌逾2% 牽動台股盤中跌百餘點

周一台股早盤受到在美國股市漲多拉回影響指數開低，雖然在逢低買盤不弱下，盤中一度出現由黑翻紅，為亞股中表現相對強勢，不過，...

緯創2月營收雙增攀近八個月高點！ 股價上漲領軍AI股抗跌

緯創（3231）2月營收810.97億元，月增20.5%，年增30.66%，攀近八個月高點，創歷年同期營收紀錄，另外，微...

散熱族群早盤強勢 雙鴻攻漲停板、多頭表態

散熱族群今（11）日早盤表現強勢，其中雙鴻（3324）盤中更攻上漲停板，成交量接近1萬張，目前雙鴻股價以一根長紅K表態，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。