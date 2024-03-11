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美股續航力強、科技股受惠評價面 台股動能充沛推高指數表現

經濟日報／ 記者王皓正／台北即時報導

針對近期盤勢，安聯投信台股團隊表示，美股續航力強、加上重要科技股受惠評價面，以及資金動能充沛，台股動能充沛進而推高指數表現；另方面，在AI主題漲多後，近期盤面風格則是部分資金轉向近期具評價面優勢的標的，呈現類股快速輪動，盤勢波動在指數走高的情況下、上下震盪幅度也跟著加大。

根據證交所資料，台股連續五日收盤指數刷新紀錄，成交量也逐漸放大到5000億元以上；8日外資買超432.45億元，累積近一周外資買超達904億元，顯示外資動能充沛且正向。

展望後市，安聯投信台股團隊表示，面對近期盤面風格出現變化，主要是由資金面輪動等因素所帶動，儘管部分AI概念股近期可能因漲多、評價面被推高而面臨調節賣壓，但若以美股財報等數據表現與產業展望來看，仍都顯示正向，AI與半導體主題仍是主流，盤面風格轉換可視為短期現象。

就題材上，安聯投信台股團隊表示，核心布局方向包括電源、散熱規格與高速傳輸等仍具利基，AI和半導體仍是主流方向不變；就AI、半導體等族群消息面來看，亦有新訊息挹注，有利後市；就投資建議上，由於現階段資金輪動相當快，上下波動幅度一定會加大，提醒投資人切勿任意追高，可伺機留意具長線趨勢利基的題材或族群，伺機分批佈局。

AI 半導體 台股

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