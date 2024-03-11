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市場預計美6月降息 降息次數從6次減少到4次

經濟日報／ 記者王皓正／台北即時報導

富蘭克林證券投顧表示，近期美國經濟保持穩健，就業市場亦保持強勁，持續強化市場對美國經濟應不會陷入衰退的信心，然而，美國通膨數據雖持續下滑，但下滑速度不如預期，顯示通膨朝2%目標邁進之路仍顛簸，也讓聯準會降息前景出現變數，隨愈來愈多官員認為應在降息立場上保持謹慎，投資人推遲了聯準會首次降息時點，根據芝商所FedWatch數據，目前市場預計可能需等到6月才會開始降息，年內降息次數也從6次減少到4次，與聯準會12月給出的預估看齊，而這可能在短線上影響美股表現。

富蘭克林證券投顧表示，就企業財報來看，四分之三美股企業前季獲利優於預期，平均成長超過7%，表現穩健，而根據Factset 的調查，市場預計隨後的2024年四個季度還將分別成長3.6%、9.2%、8.3%、17.4%，2024全年將成長11%，其中，科技、通訊服務、醫療保健等成長股的企業獲利成長動能最佳，均可望成長超過15%且優於整體史坦普500指數，預計仍將是市場關注焦點。整體而言，儘管利率動向、經濟變化等不確定因素仍可能干擾市場，但持續看好美股中長期發展，建議採取定期定額方式介入，並看好AI科技股票、全球氣候變遷等主題型股票。

富蘭克林證券投顧表示，隨2024年來科技股維持強勢表現，投資人正猶豫是否應逢高出脫或減碼科技股，然而，統計那斯達克綜合指數自1971年成立以來的歷史，持續留在市場的年化報酬率達10.1%，若錯過表現最佳的10個交易日，年化報酬率將降至8.16%，而錯過表現最佳的20~50個交易日，年化報酬率甚至會從6.67%逐漸遞減至3.04%，顯示投資科技股的良好策略是「持續留在市場」，原因是隨科技持續發展，中長期下科技趨勢保持向上，投資人隨意賣出反而可能錯過後面更大的行情，事實上，在史坦普500指數11大類股中，任意期間定期定額投資科技股三年表現亦最佳，平均漲幅26.8%，也代表若投資人欲參與科技股行情，定期定額且持續投資是一個不錯的策略。

科技股

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