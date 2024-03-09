櫃買震盪連二黑 干預大盤多頭氣勢？專家看好七大族群

台股雖然創下歷史新高，反觀櫃買指數則在7日、8日收復黑K棒，更跌破5、10日均線。台新台灣中小基金經理人沈建宏表示，在AI族群大漲，多頭並延伸至半導體設備與材料類股下，中小型股近期漲勢凌厲，也帶動櫃買指數震盪走高，不過，短線大漲之後，3~4月將進入業績檢驗期。

另一方面，沈建宏指出，市場預期聯準會今年降息落將在6月甚至以後，對於先前過度預期五月前降息的漲幅，恐將面臨獲利了結賣壓，預期櫃買指數短線震盪將加大。

不過，就中長線而言，台股基本面強勁，預估2024年上市櫃企業獲利將顯著成長15~25%，在亞洲各國中成長率僅次韓國，加上歷史經驗，美國總統選舉當年平均漲幅也有10%，對台股具激勵作用，預期櫃買指數後市仍有續創高的機會，短線若遇較大的修正可擇機逢低布局。

在類股操作上，沈建宏看好七大族群：一、AI相關成長受惠股；二、 IC設計族群；三、谷底回升的記憶體供應鏈；四、低軌道衛星供應鏈；五、光通訊產業；六、重電族群；七、庫存調整超過一年，景氣將谷底回升的關鍵零組件等。