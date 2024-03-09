台積「一人武林」 帶台股衝2萬點

聯準會主席鮑爾指出今年將調降利率，利多帶動美國科技指標股輝達（ＮＶＩＤＩＡ）、Meta等科技股領軍上漲，拉動標普五百指數收盤再創新高、費城半導體指數大漲百分之三點三六，也讓台股加權指數八日開盤一分鐘就飆破兩萬點大關，創台股歷史新猷。但展望後市，法人提醒，隨著四大不利因素現蹤，短線行情修正壓力大，投資人追高宜慎。

昨日台股衝上兩萬大關後旋即陷入震盪，十時半後更一度翻黑，終場指數以一萬九千七百八十五點作收，上漲九十一點、漲幅百分之○點四七，成交放大至五七一三億元，成交量已連續兩天放量，都在五千億以上。

昨日台積電股價仍位居多頭指標，早盤最高衝上七九六元，漲幅百分之四點七四，以此試算，盤中市值大增逾九千億元，市值突破二十兆元關卡，更貢獻加權指數近三百點之多，帶動台股盤中漲近四百點至最高二萬○六十五點五點，創歷史新高位，但隨後台股賣壓湧現，大盤一度翻黑。

昨天台積電也公布二月合併營收約一千八百一十六億四千八百萬元，月減百分之十五點八，年增百分之十一點三；累計一至二月營收三千九百七十四億三千三百萬元，年增百分之九點四。

分析師許博傑表示，台股急拉上兩萬大關，市場出現自發性殺盤，指數因此急挫，投資人是很害怕，不是很歡樂。不少人獲利了結、先出再說。台股拉漲闖關，實際暗潮洶湧，類股與個股跌多漲少，千金股一片綠，甚至盤中有卅多檔個股跌停。

法人提醒，台股存在四大風險，包括：一、台股短線漲多、乖離大；二、市場預期的二萬點已至，龐大獲利了結賣壓出籠；三，這是台積電一個人的武林，僅台積電強漲，許多個股已反向修正；四、指標股千金股檔數無法續增，且表現弱勢成領跌焦點。

台積電已逼近八百元，不少外資仍出具報告持續看好未來表現。繼摩根大通首先喊出台積八百五十元目標價後，大摩最新出具的台積電個股報告也將台積目標價上調至八百五十元。

摩根士丹利報告指出，在訂單增加與晶圓價格有望改善下，將其二○二四年至二○二六年ＥＰＳ預估上調百分之二至百分之三，目標價調升至八百五十元，認為台積電受惠ＡＩ成長的態勢正超越地緣政治風險因素，且與全球半導體供應鏈中的其他股票相比，台積電的ＡＩ成長可見度更高。

ＡＩ或台積電供應鏈仍有指標公司可布局，但台積電一個人的武林能不能帶出「門派」？攸關台股健康度。其他隱憂還有，台積電外資持股比率落在百分之七十四點五左右，不算高，但外資調節有時又急又快，若把台積電當提款機，台股恐怕不易撐住。