建構多元包容職場環境 證交所響應「性別平等敲鐘」活動

臺灣證券交易所宣布，身為世界交易所聯合會（WFE）會員，今年再次響應由WFE與世界銀行集團國際金融公司（IFC）、聯合國永續證交所倡議組織（SSE、聯合國全球盟約（UN Global Compact）及聯合國婦女署（UNWomen）主辦的「性別平等敲鐘」活動。

根據證交所永續報告書顯示，證交所致力建構多元包容的職場環境，除正職員工男女比均衡外，更以職場性騷擾防治及性別平等為主軸開設人權相關課程。另證交所亦制定性騷擾防治相關規範，打造安全工作環境以提升員工向心力。

為鼓勵並促進上市櫃公司重視董事會成員專業及性別之多元化，證交所配合金管會政策，自2013年起陸續推動上市櫃公司改善董事會性別結構，並將董事成員多元化政策作為「公司治理評鑑」指標，推動上市櫃公司共同響應性別平等趨勢。

在證交所董事長林修銘、總經理簡立忠、副總經理陳麗卿的帶領下，證交所女性主管齊聚響應，以合影展現對性別平等的支持。

證交所表示，今年再度參與「性別平等敲鐘」活動，以行動展現對性別平等的重視，也樂於將本公司在推動性別平等及婦女賦權的作法及成果與國際分享。未來證交所也將與市場參與者共同努力，持續打造平等且永續經營的資本市場，向國際展現證交所促進職場多元包容之成果。