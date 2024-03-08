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外資買超432億元 買聯電逾6.7萬張最高、連二買

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
聯電位於竹科總部。圖/聯合報系資料照
聯電位於竹科總部。圖/聯合報系資料照

台股8日盤中驚現2萬點，終場收19,785.32點，上漲91.8點，三大法人中僅自營商賣超，外資則是買超432.44億元，統計外資今日買超前十大個股發現，單日買超聯電（2303）67,732張，居買超個股冠軍，連兩個交易日大買，另外，創新高的台積電（2330）也獲外資買超20,821張，連六買。

台股今日寫下多項驚奇，早盤以19,966.49點開高，一度衝達20,065.5點，不過，盤中市場居高思危引爆賣壓，在漲高股翻黑下，指數下殺翻黑，一度下滑至至19,638.13點，盤中高低點震盪高達427.37點，振幅2.17%，大盤指數終場收在19,785.32點，上漲91.8點，2萬點並未站上。

統計三大法人今日僅自營商賣超，外資則是買超432.44億元，投信買超3.42億元，自營商賣超（合計）28.99億元，其中自營商（自行買賣）賣超34.04億元，自營商（避險）買超5.05億元。

外資今日買超前十大個股依序是聯電、國泰永續高股息、復華台灣科技優息、台積電、長榮航、元大台灣50、富邦特選高股息30、國泰費城半導體、國泰金、中信金等；外資單日買超前十大中，ETF占5檔，晶圓雙雄及金融股也是外資大買標的。

聯電居外資單日買超冠軍，已是連續兩個交易日為外資大買超標的，今日收在51.9元，上漲1.7元，漲幅3.38%，外資買超67,732張，投信買超8,726張，自營商買超7,930張，合計三大法人買超84,388張。

台積電今日開高後一度衝達796元，終場收在784元，上漲24元，漲幅3.15%，市值衝達20.33兆元，收盤股價及市值同步創高；外資今日買超20,821張，連六買，但投信及自營商則是賣超，分別賣超195張及338張，合計三大法人買超20,288張。

外資今日大買超，不過，這十檔則是遭到外資賣超，統計外資單日賣超個股前十大依序是鴻海、華邦電、群益台灣精選高息、晶豪科、中石、宏碁、台塑、開發金、華泰及南亞科；其中，鴻海遭外資賣超13,144張，華邦電則遭外資賣超10,582張。

外資 自營商

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