台股上漲91點 三大法人買超406億元

空手的朋友可能每天都在嘆氣「哎，這一波又沒有跟到」，或者在嘆「找不到買點」；而另一方面台灣投資人最愛的高股息ETF，雖然沒有持有台積電，不過受惠資金流入，仍然都有成長。

2024-03-08 13:57