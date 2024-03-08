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台股上漲91點 三大法人買超406億元

經濟日報／ 記者徐牧民/台北即時報導
台股示意圖。圖／聯合報系資料照
台股示意圖。圖／聯合報系資料照

台股8日開高走低，早盤一度拉升至20,065.5點，寫下里程碑，可惜後續漲勢並未維持強勢，漲幅略有收斂，終場收19785.32點，上漲91.8點，漲幅0.46%，成交量5,713.56億元，三大法人買超406.88億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超432.44億元，投信買超3.42億元，自營商賣超（合計）28.99億元，其中自營商（自行買賣）賣超34.04億元，自營商（避險）買超5.05億元。

台股早盤突破2萬點，創下歷史新高，權王台積電（2330）功不可沒，早盤跳空大漲，以795元開出，盤中一度拉升796元，貢獻大盤點數近300點，終場收在784元，上漲24元，漲幅3.15%，再寫歷史新天價。

台股 自營商

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