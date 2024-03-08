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「見證歷史的時刻」 台股盤中閃現兩萬點 六大驚奇記錄一次看

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導
台股示意圖。記者林俊良／攝影
台股示意圖。記者林俊良／攝影

美國四大指數收高，台股8日由台積電（2330）、聯電（2303）、台達電（2308）等科技權值股領軍衝高，雖盤中一度下殺翻黑，終場上漲91.8點收19,785.32點，漲幅0.47%，但仍為台股史上第一次盤中衝破20,000點大關，成交金額爆出5,713.57億元。

聯準會主席鮑爾在聽證會上表示，今年稍後降息的標準未必要等到通膨率「完全」降到2%目標，預期Fed今年會調降利率，輝達（NVIDIA）、Meta等科技股領軍上漲，標普500指數收盤再創新高，費城半導體指數大漲3.36%。

台股今早盤雖一度受台積電ADR所激勵拉升至20,065.5點，突破2萬點，創下歷史新高，但在近關情怯下，10時40分左右指數開始下殺，並在11時10分翻黑，一度下滑至19,638.13點，高低點差距高達427.37點，振幅2.17%。

台股早盤現兩萬點，今日共有六大驚奇，首先開盤以19,966.492點跳空開高，大漲272.97點，隨後快速拉升至20,065.5點，創下歷史新高，二是台積電再創新天價，以795元開高，上漲35元，並再拉至盤中最高價796元，對台股指數貢獻近300點。三是台股由紅翻黑，盤中高低點差距高達427.37點，振幅2.17%。

四是上2萬點之際，17類股全部下跌，僅電子、紡織、航運、金融、百貨、觀光等6類股上揚，千金股幾乎盡墨，逾千檔個股下跌。五是千點躍進神速，台股自萬九至2萬點僅花5個交易日。而大盤觸及兩萬點後，因10點半後開始快速下跌，成交量第一名出現與指數反向操作的元大台灣50反1 ETF（00632R）。

台股閃現2萬點大驚奇。徐睦鈞／製表
台股閃現2萬點大驚奇。徐睦鈞／製表

半導體 台積電 台股 聯準會

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