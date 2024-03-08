台積電最後一盤爆5,581張成交量 收784元、市值20.33兆

台股8日寫下多項驚奇，盤中高點曾衝達20,065.5點，突破2萬點，創下歷史新高，主要由權王台積電（2330）帶動，台積電則是跳空以795元開盤，一度拉升至796元，不過，盤中漲幅收斂，最後一盤則是爆出5,581張成交量，收在784元，創收盤新高，市值也達20.33兆元，同步創高。

美國股市周四全面走高，台股早盤以19,966.49點開高，一度衝達20,065.5點，不過，盤中市場居高思危引爆賣壓，在漲高股翻黑下，指數下殺翻黑，一度下滑至至19,638.13點，盤中高低點震盪高達427.37點，振幅2.17%，大盤指數終場收在19,785.32點，上漲91.8點，2萬點並未站上。

台積電早盤以795元開出，市值一舉站上20兆元，盤中高點曾達796元，市值衝20兆6,419億元，不過，在衝上天價後也出現賣壓，壓抑股價漲勢，盤中低點為772元，終場收在784元，上漲24元，漲幅3.15%。

台積電營收出爐，2 月合併營收約 1,816.48 億元，月減 15.8%，年增 11.3%；累計今年前2月合併營收 3,974.33 億元，年增 9.4%。

台積電衝歷史新高，雖然收盤漲幅收斂，不過，法人認為，若是台股要站上2萬點，台積電800元沒有問題，預估近期大盤指數可能在2萬點關前震盪，第1季有機會衝上2萬點，能否站穩仍要觀察，不過，年底前有望站穩。