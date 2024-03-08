台股一個勁上2萬…空手嘆沒跟上、找不到買點！ 她：持股者適時獲利了結「有跌再加碼」

上班前碎碎念系列

昨天晚上睡前一看，台積電ADR開盤就先大漲了+2.5%，而美股這波資金浪潮讓剛收盤的四大指數全面大漲，尤其在科技類股上。

截至美股收盤，道瓊+0.34%、標普+1.03%、納斯達克指數+1.51%、費城半導體指數+3.36%、台積電ADR+5.39%，甚至聯電ADR也+4.30%。

空手的朋友可能每天都在嘆氣「哎，這一波又沒有跟到」，或者在嘆「找不到買點」；而另一方面台灣投資人最愛的高股息ETF，雖然沒有持有台積電，不過受惠資金流入，仍然都有成長。

而Fed主席Powell最新的談話則表示：距離降息已經不遠，目前市場對於第一次降息的預期仍然落在今年6月，而Powell則指出目前對於通膨維持在2%是有信心的，只要這個信心維持，就可以開始進入降息。而根據美國媒體訪問Powell有關利率和通膨的問題時，Powell表示：「降息是為了避免聯準會讓經濟走向衰退」。

也因此接下來美國3月21日FOMC會議的決議及陸續的美股的表現，都還很值得關切，尤其今年年底適逢美國總統大選，這也會對台灣市場造成影響。

女子自己的投資策略，目前仍然維持分散持有「市值型」的美日台ETF，配息產品則以債券為主要部位。至於什麼時候「獲利了結」？女子自己對剛破歷史新高的日本市場是比較有信心的，台美AI概念股目前雖然大家樂觀看待，但是適時獲利了結，有跌再加碼，會是我目前的觀察。

8：49AM更新

台指期開盤已經衝向20000點！

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