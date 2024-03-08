裕融（9941）一度跌停…只因不配股票股利？ 他買零股壓壓驚：殖利率比台積電高

今天裕融（9941）跌深！先買個60零股壓壓驚再說，如果再跌繼續加碼，把現金先準備好就對了！

為何會跌？因為有一部份的人認為他這次的股息配的不漂亮，只有現金股息6.1元，沒有股票股利的部分，147.5元下去看殖利率大概4.14%，我覺得還可以吧...它還比台積電（2330）高呢！

以去年整年度獲利財報下去看，2023年裕融也是成長狀況，主要是公司股本增高EPS配息部分被拉下，今年大家覺得它不夠好，導致今天股價表現下跌，那我自己就先布局吧，前年的高點254元，對比更以前低點98.3元，現在價位147.5元我就先開始往下布局，反正閒錢投資，不拿回來無所謂。

以今天自己買進零股的為例，原本持有價格179.36元，買進60股後...

自己均價變為171.1元左右，雖然還是虧損，不過我相信只要持續布局搭配不定時下跌，總有天會獲利的，所以買了開始下跌的股票，請開心一點習慣怎麼看待下跌，才能安心抱著等賺錢！

不畏懼下跌，勇敢布局，等待獲利，開心數錢。

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