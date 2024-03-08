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台股站上2萬點新里程碑 台積電「一個人的武林」貢獻今年指數逾八成

聯合報／ 記者呂俊儀／台北即時報導
台股8日在台積電領軍下，加權指數漲破2萬點再樹立新的里程碑。記者林澔一／攝影
台股8日在台積電領軍下，加權指數漲破2萬點再樹立新的里程碑。記者林澔一／攝影

台股今日一度上2萬點，以今年台積電從593元漲至今（8）日早盤高點逼近800元整數大關，大約貢獻指數約1656點，而大盤今年以來漲了約2000點，台股可說是台積電「一個人的武林」。但台股就靠台積電撐場，分析師直言當然有點不健康，不過，觀察美股也是科技股帶動，短期仍應留意包括AI、台積電相關概念股。

美國聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾認為經濟走向良好，今年可能開始降息，美股主要指數7日均走揚，道瓊上揚130.3點，漲幅0.34%；那斯達克指數上漲241.84點，漲幅1.51%；費城半導體指數大漲167.9點，漲幅3.36%。

其中輝達（NVIDIA）股價再寫高價，衝上926.69美元，漲幅4.47%，市值攀升到2.31兆美元，為全球第三大，台積電供應商ASML也漲4.33%，收1047.39美元、英特爾漲3.68%。

台積電美國存託憑證（ADR）大漲5.39%，漲7.62美元至149.2美元，再創新高，市值攀升至7739億美元，超越Eli Lilly居全球第九名。早盤台積電跳空開高，股價持續走揚達796元，續創新天價，市值突破新台幣20兆元。

對於台股來說，今年以來堪稱是台積電撐台股，從台股2024年開紅盤指數17930點漲至今日突破2萬點再創歷史新里程碑，以早盤高點20065點來看，期間漲約2135點，對照台積電今年股價從593元起漲，到早盤高點796元，漲了將近200元，等於貢獻台股1650餘點，今年來台股指數主要都由台積電帶動。

分析師王兆立表示，台股靠台積電獨撐確實有點不健康，不過美股AI族群強漲，AI晶片龍頭輝達股價屢創新高，也連帶台積電ADR（美國存託憑證）創高，是推升台積電股價強漲的主要動力。

台積電 台股指數

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