資金浪潮來了！台股盤中衝破2萬點

資金浪潮來了。台北股市8日盤中衝上2萬點大關，盤中預估成交量超過6千億元，台積電開高震盪已突破每股790元價位，股價上漲超過30元，漲幅逾4％，加權股價指數又是在台積電領軍下續衝歷史新高。

台股已經走了很久的基本面行情，現在終於迎來資金行情，國泰證期顧問處經理蔡明翰表示，美國聯準會Fed主席鮑爾在美國國會聽證會的談話，讓市場確立今年會降息的信心，美股大漲，台積電ADR（美國存託憑證）大漲，台積電股價反映台積電ADR表現而飆漲，台股就在權值股的帶動下突破2萬點大關。

蔡明翰認為指數可能還沒見到高點，持續有走高機會，美股也是相同情形，目前市場上電子族群為重要主流，當中又以上游半導體稱霸，包括矽晶圓及晶圓代工。

由於指數急漲，短線上有乖離過大的壓力，但目前基本面及資金面均偏多，分析師認為長線上沒有太大問題，如果持有台積電，抱緊就對了，如果手上沒有台積電，現在搶進追高，下周可能遭遇短線套牢。