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保瑞財報／去年賺進三個股本 擬配現金股利12元

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

保瑞（6472）7日公布去年財報，合併營收142億元，年增35%；營業利益52.5億元，年增逾170%，稅後淨利30.3億元，年增1.18倍，每股稅後純益（EPS）約30.2元，賺進三個股本。

保瑞董事會7日並通過2023年度盈餘分派，擬配發每股現金股利12元，創下台灣製藥業現金股利配發之新高，以7日收盤價659元計算，現金殖利率1.82%。

保瑞表示，公司CDMO業務部分，六座小分子製劑廠於2023年度共生產了約14億劑藥品，其中包含六個商業量產品項上市；大分子廠區則順利完成了14項客戶委託開發案。此外，公司在新業務拓展上亦大有斬獲，2023全年共計贏得40個大小分子產品及業務委託新案。

全球市場銷售業務方面，2023年度胃食道逆流用藥Dexlansoprazole DR Capsule穩定領先，為集團整體帶進了優異的獲利與現金流，面對美國學名藥市場的潛在競爭壓力、保瑞早在去年上半年即做好營運布局，汰除毛利較差的產品外，也透過併購品牌藥等分散營運風險。如以第4季表現來看，剛併入的六項品牌藥營收優於預期、在接手後第1個季度即貢獻了逾2億元營收，保瑞也會持續藉由產品組合多樣化，來降低產品集中的風險以及提升高毛利品項的發展。

此外，保瑞聯邦代理國際品牌業績亮眼，旗下重磅藥品如治療帕金森氏症的Numient、缺鉀用藥Cost-K等銷量皆較前一年度成長逾100%，保健營養補充品如愛斯飛特（活性維生素B群）等銷量亦持續暢旺。此外，與晨暉生技之策略整合亦如火如荼進行中，雙方已擬定未來產品開發與市場拓展策略，預計自2024年第2季起將運用保瑞聯邦全台超過3,000個通路渠道上市銷售晨暉生技自有開發之解酒、益生菌與紅麴產品，擴大晨暉產品在台灣市場之出海口。

保瑞集團董事長盛保熙表示，公司持續針對產品組合的汰弱換強、加上營運效率的提升，旗下兩大事業體的相輔相成使得我們擁有更為穩定的現金流、更有餘裕積極爭取全球更多更好的資產。2024年初董事會通過收購位於美國明尼蘇達州之美國百年製藥公司Upsher-Smith即是在2023年整年累積的營運根基下，進軍美國市場最關鍵的發展佈局，將能帶領保瑞集團蛻變晉身為全球CDMO代工業務與全球銷售業務之世界級佼佼者。

目前此一收購案仍待美國相關主管機關之核可，待所有交割前應完成事項達成後，保瑞集團將馬上取得新擴建完成、並已獲美國FDA查核通過且總產能達35億劑之製造廠區，使得保瑞集團一舉躍升為全美最大的口服固體製劑廠之一，更奠定了保瑞成為全球前十大CDMO代工廠家遠景之關鍵地位。此外，保瑞CDMO現有產能的業務上，今年也可望有17個產品商業量產上市，為營運增添柴火。

保瑞 營收 生技 美國

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