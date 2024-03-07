快訊

憂掛號費天花板被打破？26家部立醫院凍漲 這一家甚至免收

兒子天天對沙發底部喊「有魔神仔」 她不信一蹲下見1雙眼睛嚇尿：哪來的

2024年超級股東會是這11天 6月就有9天

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導

上市櫃公司超級股東會日期出爐。據金管會截至7日止統計，共有11天已經達到單日最高80家的限額門檻，等於這11天是2024年的超級股東會日，主要集中在6月中旬起，光6月就有9天。

這11天是5月30日、5月31日、6月12、13、14、18、19、20、21、25和26日，五月有兩天，六月則有9天。

過去有上市櫃公司，為了規避股東監督，股東會全集中在某一天，或是在山上、海邊開股東會，讓小股東疲於奔命；為落實股東行動主義，金管會逐年降低單日最高召開股東會家數，2022年開始，最多只能有80家上市櫃公司集中在同一天開股東會。

證期局副局長黃厚銘說，上市櫃公司登記召開股東會時間是從2024年1月3日到3月15日止，至今尚未結束，就目前來看，登記3月召開股東會有一家、登記4月有22家、5月737家、6月1,385家。

已經登記滿額80家的日期有11天，五月就有兩天，六月有9天、從中下旬開始幾乎天天都是超級股東會。但官員說，因3月15日才截止登記，因此公司還可以做調整換日期。

金管會也提醒各公司今年召開股東會有兩大新規，一、公開發行公司需在股東常會開會21日前，將股東會議事手冊及會議補充資料上傳到公開資訊觀測站作申報。

若是實收資本額達20億元以上、或是外陸資持股逾3成的上市櫃公司，得在股東會常會開會前30天就得上傳資料，等於更早讓股東知悉開會內容。到2023年底統計，符合上述條件者有632家上市櫃公司，今年就得30天前上傳股東會相關資料。

二、2025年元旦起，334家興櫃公司董監事選舉得採候選人提名制，尚未採取者，需在2024年股東會修章。

股東會 金管會

延伸閱讀

台股科技股獨強 證券業者：結構性的問題很難反轉

杜絕詐騙廣告氾濫 金管會：臉書實名制6月上路

山道猴子惹議！呆帳破100億 金管會約談3租賃資融公司

千株日本紫藤別錯過！ 全台最大「淡水紫藤花園」開放日期曝光 二號園區票價調漲50元

相關新聞

外資大買兩族群！前二十大金融股強占八檔 買超榜首超車台積電

台股指數今（7）日在台積電（2330）、聯發科（2454）、日月光投控（3711）等權值股的推升下，收在19,693.5...

今年股東常會旺日曝光！880家上市櫃公司集中11天召開 6月就有9天

再過一個多月，上市櫃公司就要接力召開113年度股東常會，金管會也在今日曝光已經「登記額滿」的11個日子，這11天分別為5...

紅海事件前買長榮股票大賺 台驊董事長顏益財談航運股：這檔還是首選

台驊控股集團董事長顏益財今年大舉進長榮（2603）股票，公告一個星期之後，紅海事件發生，運價大漲，股價也大漲。顏益財說，...

準備抽新股！這兩檔生技股潛在報酬率66% 中籤可賺4.3萬元

台股3月將有七家公司分別掛牌上市及上櫃，除已在辦理申購的望隼（4771）及安倉（5548），米斯特（2941）將自明日起...

台股續創歷史新高！今日大漲只靠這「兩大功臣」 中小型個股呈拉回整理

鮑爾昨日在國會聽證會的發言，增加市場對於今年降息的預期，激勵了美股大漲，而台股7日受到帶動，終場收19693.52點，上...

台積電持續飆天價！外資啟動調高目標價競賽 陸行之籲：要看清上修理由

台積電（2330）持續飆出天價，7日盤中一度衝達769元，終場則是收在760元；隨著台積電股價飆高，外資也上調台積電目標...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。