2024年超級股東會是這11天 6月就有9天

上市櫃公司超級股東會日期出爐。據金管會截至7日止統計，共有11天已經達到單日最高80家的限額門檻，等於這11天是2024年的超級股東會日，主要集中在6月中旬起，光6月就有9天。

這11天是5月30日、5月31日、6月12、13、14、18、19、20、21、25和26日，五月有兩天，六月則有9天。

過去有上市櫃公司，為了規避股東監督，股東會全集中在某一天，或是在山上、海邊開股東會，讓小股東疲於奔命；為落實股東行動主義，金管會逐年降低單日最高召開股東會家數，2022年開始，最多只能有80家上市櫃公司集中在同一天開股東會。

證期局副局長黃厚銘說，上市櫃公司登記召開股東會時間是從2024年1月3日到3月15日止，至今尚未結束，就目前來看，登記3月召開股東會有一家、登記4月有22家、5月737家、6月1,385家。

已經登記滿額80家的日期有11天，五月就有兩天，六月有9天、從中下旬開始幾乎天天都是超級股東會。但官員說，因3月15日才截止登記，因此公司還可以做調整換日期。

金管會也提醒各公司今年召開股東會有兩大新規，一、公開發行公司需在股東常會開會21日前，將股東會議事手冊及會議補充資料上傳到公開資訊觀測站作申報。

若是實收資本額達20億元以上、或是外陸資持股逾3成的上市櫃公司，得在股東會常會開會前30天就得上傳資料，等於更早讓股東知悉開會內容。到2023年底統計，符合上述條件者有632家上市櫃公司，今年就得30天前上傳股東會相關資料。

二、2025年元旦起，334家興櫃公司董監事選舉得採候選人提名制，尚未採取者，需在2024年股東會修章。