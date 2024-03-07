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台股續創歷史新高！今日大漲只靠這「兩大功臣」 中小型個股呈拉回整理

經濟日報／ 記者徐牧民／台北即時報導
台股7日受美股帶動，終場收19693.52點，上漲194.07點，續創歷史新高，其中多數由台積電（2330）、聯發科貢獻，整體市場下跌家數超過上漲家數，中小型個股皆呈現拉回整理。台股示意圖／聯合報系資料照
台股7日受美股帶動，終場收19693.52點，上漲194.07點，續創歷史新高，其中多數由台積電（2330）、聯發科貢獻，整體市場下跌家數超過上漲家數，中小型個股皆呈現拉回整理。台股示意圖／聯合報系資料照

鮑爾昨日在國會聽證會的發言，增加市場對於今年降息的預期，激勵了美股大漲，而台股7日受到帶動，終場收19693.52點，上漲194.07點，續創歷史新高，其中多數由台積電（2330）、聯發科貢獻，整體市場下跌家數超過上漲家數，中小型個股皆呈現拉回整理。

台股7日早盤以19678.36點開出，盤中一度拉升至19794.57點，終場收19693.52點，上漲194.07點，漲幅0.99%，成交量5,046億元，除扣除台積電、聯發科整體盤面呈現下跌，其中重電、散熱族群下跌最重。

台積電跳空大漲，早盤以755元開高，盤中一度拉升769元，終場收在760元，上漲25元，漲幅3.4%，再寫歷史新天價；聯發科早盤則以1,220元開出，終場收1,230元，上漲40元，漲幅3.36%。

美國聯準會（Fed）主席鮑爾6日出席聯邦眾議院聽證會時，更明確說明今年稍後降息的標準：未必要等到通膨率「完全」降到2%目標，需要「略多一點證據」，稍微多一點「良好」且「相對低迷」的通膨數據，投資人解讀鷹派語調降低，6月降息機率接近七成。他也表示可能大幅調整資本改革計畫，象徵華爾街贏得重大勝利。

台積電 台股 聯發科 通膨 降息

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