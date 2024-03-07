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台積電收盤再創新高價760元 市值衝上19.71兆元　

經濟日報／ 記者蘇嘉維／台北即時報導
台積電7日股價再度攻高，早盤再度跳空上漲超過2％，盤中一度高漲逾4％，不過尾盤漲幅收斂，終場收760元。路透社
台積電7日股價再度攻高，早盤再度跳空上漲超過2％，盤中一度高漲逾4％，不過尾盤漲幅收斂，終場收760元。路透社

台積電（2330）7日股價再度攻高，早盤再度跳空上漲超過2％，盤中一度高漲逾4％，不過尾盤漲幅收斂，終場收760元，股價續創新高水準，同時也推動台積電市值站上19.71兆元的新高。

台積電隨著昨日美股ADR股價高漲4.89％後，今日在台股持續上演新高秀。台積電今日股價表現續強，午盤過後一度攻上769元的盤中新高位階，不過尾盤出現7,655張賣單，使台積電股價收盤僅上漲3.40％至760元，持續寫下台股新高價位。

在台積電股價持續攻高帶動下，台積電市值已經衝上19.71兆元的歷史新高價位，表現在全球前十五大市值排行之內，若未來外資持續敲進台積電，台積電市值將有機會叩關20兆元的天價關卡。

台積電 台股

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