台股上漲194點收19,693點 台積電大漲25元站上760元

台股受惠AI多頭氛圍延續，今（7）日再度寫下歷史新高，盤中最高19,794.57點，收盤指數19,693.52點，漲194.07點、漲幅1.00%，成交金額5,046.00億元。其中，散熱族群今日表現最為強勢。台積電（2330）收760元、大漲25元，再度創下歷史新高。

展望2025年，台積電未來將是AI趨勢下的最大受惠者，法人預期，輝達（NVIDIA）新一代AI加速器產品將升級至N3製程，預估其將採用 SoIC 技術節省設計成本並提升良率，更預期晶片設計複雜度提升及效能要求提高有利於前段生產製程發展。

不過，雖然台積電創新高，AI族群則漲跌互見，上漲標的包括：日月光投控、聯發科、創意、鴻海、高力等；而智原、廣達、英業達、緯創、緯穎、世芯-KY、勤誠、技嘉等則回檔修正。

值得注意的是，自行車產業庫存調整預期第3季末前告一段落，「2024台北國際自行車大展」也於昨（6）日登場，帶動自行車概念股走勢強勁，包括：利奇、日馳、巨大、美利達、愛地雅、桂盟等。

其它族群還有，IC設計族群的九暘、威盛、亞信、通泰、瑞昱、聯詠等；IC封裝測試族群的日月光投控攻漲停作收，帶動京元電子、欣銓、台星科、南茂等；遊戲相關概念股，受惠業績成長，智冠、華義攻上漲停價作收，鈊象、泰偉、網龍、橘子、大宇資等；新藥族群的合一、中天、中裕、杏國、寶齡富錦等皆走揚。

弱勢族群方面，包括伺服器族群的金像電、川湖、雙鴻、奇鋐、微星、智邦等；電腦機殼族群的迎廣、振發、晟銘電、華孚、偉訓等則稍作修正。

法人指出，台股盤面良性輪動、續創歷史新高，但指數墊高也提升操作難度，除了類股加速輪動，時間進入營收、年報與股利政策發布的重要時刻，現階段應檢視個股基本面，持股汰弱留強，操作上更要避免過度追價，擇優等待拉回布局時機。

其中，選股方向可關注AI主軸，電子股主流地位不變，可以聚焦IC設計、封測、散熱、機殼、半導體設備、無塵室工程，以及整理後轉強的具AI概念的PCB個股，包含台積電帶動半導體驗證、檢測及 CoWoS 設備營運表現，而最新AI介面「Sora」推出，也激發矽光子、WIFI 7、存儲裝置需求空間；另一方面，政策延續性題材如網通、重電、綠能等族群，均值得持須追蹤留意。