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債券 ETF 千金再現 群益 ETF 00724B 規模站上千億

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
產業債ETF規模前十大。(資料來源：CMoney)
產業債ETF規模前十大。(資料來源：CMoney)

通膨趨緩趨勢不變、年內降息呼聲高，也令債市投資持續火熱，投資發行之債券 ETF 持續吸金，總計今年來整體債券 ETF 規模增逾2000億元，規模站上千億元的債券 ETF 也來到6檔，最新上榜的為00724B群益投資級金融債，最新規模為1,000.77億元，同時這也是產業債 ETF 中規模最大者，另外3檔規模介在500~1,000億元間的債券 ETF 則有中信優先金融債874.14億元、群益投資級電信債539.18億元，以及凱基金融債20+也有近518.33億元。

財富管理專家表示，台灣債券 ETF 市場發展多年，產品線也越趨多元，追蹤標的類型包括美國公債、高評級公司債、產業債、非投資級債等等，且根據不同信評、天期、區域還能衍生出不同的產品，又多具有配息機制，投資人妥善組合便能滿足資產配置需求。

自去年聯準會（Fed）暫停升息、利率風險降溫以來，更是掀起債券 ETF 投資熱潮。而在債券 ETF 選擇上，產業債 ETF 更是對於特定產業布局有興趣的投資人可考慮的工具，且目前市面上的產業債 ETF 所投資之債券皆為投資級評等以上，讓投資大眾在透過債券 ETF 建立收益來源之外，也能以此滿足產業布局的需求。若從產業債ETF的類型來看，又以金融債 ETF 最受青睞，無論規模或是檔數皆為產業債 ETF 之最。

群益投資級金融債 ETF（00724B）經理人謝明志表示，就產業角度而言，金融業不僅受到主管機關的嚴格監管，大型龍頭機構資本充足外，在營運上亦是相當穩健，過去40年儘管市場經歷多次的景氣循環與利率環境變化，金融業始終都可獲得較高的信用評級，顯示其財務、信用體質優於其他產業。

隨著美歐央行年內有望啟動降息，有利市場信心回復，且在金融壓力放緩下，金融業獲利可望持續增長，其所發行之債券更是投資組合中不可缺少的穩健收益標的，建議投資人不妨透過相關 ETF 來布局，既有助掌握後續債市反彈行情，也能順勢打造穩健收益部位，息利兼得。

ETF 債券

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