台股 AI 趨勢股領軍 中小型股活蹦亂跳

龍年開紅盤以來，AI、半導體等強勢族群輪漲，加權指數不斷創歷史新高，帶旺主動選股的台股基金，績效贏家新冒出頭。根據 CMoney 統計，從龍年台股開紅盤以來截至3月5日止，台股主動型基金績效表現不俗，表現最好的是新光店頭基金，績效漲幅衝上12.59%奪同類型冠軍，其他包括今年以來、3個月、6個月等期間，新光店頭基金也維持逾20%的報酬表現。

新光店頭基金經理人鄒采霖表示，美國最新1月 PCE 物價年增率為2.4%、核心 CPI 為2.8%，持續放緩增速，符合當前市場預期美國經濟軟著陸，市場相信今年聯準會仍保有降息預期，對股市安心度提高，總經利空消除，美股指數紛創新高表態，帶動台股站穩萬九續創新高。

鄒采霖指出，台股景氣亮綠燈、表示台灣經濟基本面復甦，加上近來投信新 ETF 募集資金潮爆發，顯示市場資金動能充沛，預估3月大盤進入高檔震盪，個股漲跌分歧，即使短線漲多修正，也不預期會有大幅拉回，現階段台股逢拉回整理，都是擇優選股、進場布局的加碼時機。

3月投資策略上，新光店頭基金理人鄒采霖仍看好台股AI相關供應鏈，由於 Nvidia 將於3月18日召開 GTC 大會，預料 Nvidia 發表最新殺手級AI晶片B100後，國內散熱、CCL（銅箔基板）兩大類股，將再次受惠於AI伺服器升級，加速兩大利基族群產值顯著成長。

另外，鄒采霖預計第2季底，台積電 CoWoS 先進封裝產能陸續供應，從下半年起，去年漲勢強勁的AI題材股轉變為實質供應鏈營收與獲利挹注，將有望台股面臨五窮六絕的利空影響，雖然台股在景氣綠燈邁向成長階段，盤面上各族群皆有機會輪番表現，但從主流族群及題材面來看，仍不如AI具延續性穩健。

根據 IDC、MIC、Gartner 等主要研調機構統計，2024年電子產業百花齊放，半導體方面，晶圓代工2024年成長率將回升至16%，較2023年衰退-12%，2024年有望恢復健康成長。

AI伺服器方面，在台積電 CoWoS 新產能助攻下，2024年可望維持31.4%的年增率，未來幾年出貨量也預估從2024年的154.5萬台，持續成長到2027年的290.6萬台。至於個人電腦PC方面，2024年則恢復6.8%年成長率，智慧型手機市場也預估2024年將有2%正成長率。

族群表現上，台股現階段維持電子權值股領軍上攻，搭配AI趨勢擴散到其他電子次產業，包括伺服器、機殼、品牌、代工廠與散熱等，都有機會維持強勢表現，其他電子族群，包括光通訊、板卡、被動元件、PCB、光學及系統整合等個股，也都有望向上表態。

鄒采霖建議，投資人第2季想把握台股主流題材的輪漲格局，最簡單也最有效方式是選擇台股主動式科技或店頭型基金作主動選股、精準布局，以坐收電子股有基之彈或選擇一般台股基金亦可兼顧非電子重點個股表現。