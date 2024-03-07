台積電早盤大漲逾4％再創高 帶動大盤指數盤中大漲逾270點

受到台積電ADR大漲，及第7座先進封裝廠預計落腳嘉義的消息帶動，台積電今（7）日以755元開高，股價直接向上跳空，大漲逾4%盤中衝上768元，推升大盤指數大漲逾200點，向19,800點邁進。

台積電ADR周三大漲4.9%，收在141.57美元，刷新兩年前創下的歷史新高收盤價，ADR收盤換算台幣為894.18元，較台股台積電仍溢價。國發會主委龔明鑫昨（6）日透露，先進封裝廠在嘉義科學園區設廠就等台積電對外「點頭」，業界認為台積電在嘉義科學園區的先進封裝廠投資金額上看3,000億元，並且可能朝更先進的三維空間3D封裝製程邁進。

據悉，台積電近一年來開始積極尋覓新地點，準備新設先進封裝廠，選定嘉義科學園區主要原因在於與南科先進製程晶圓廠位置較近，可減少晶圓送至先進封裝廠區的時間，預期新廠最快可望2027年之後進入量產。

另外，摩根大通也調高台積電的目標價，由770元調升至850元，認為台積電今明兩年每股稅後純益（EPS）至38.82元及49.33元，並估計2026年EPS將上看55-60元，持續給予「優於大盤」評等。