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台股難再下探萬二…新手要進場從ETF跟定期定額開始！ 她：降息讓美股大漲債券恐抱更久？

聯合新聞網／ 碎念女子
台股示意圖。記者陳正興／攝影
台股示意圖。記者陳正興／攝影

上班前碎碎念系列

今天先從台股說起，昨天一大早因為前日美股科技股帶頭下跌，所以女子本來對昨日台股行情是不看好的，結果沒想到開低走高，即使台積電ADR前日美國下跌2%多，昨天在臺灣交易的台積電開低仍拉回。

從這個大趨勢來看，女子自己觀察，覺得再次突破歷史新高的台股，如果沒有重大經濟事件發生，大概很難有機會再下探到萬二，同樣的，日本股市也是持續創高，所以很多朋友都在問什麼時候可以進場？

女子先前分享過，目前自己的配置是股票跟債券都有，股票的話以投資台股、日股、美股的為主。今天就先以台股跟日股的投資策略快速分享，我自己也是看到下跌就會入手一點點，大家可以依照自己的閒置資金決定金額，可以下跌1%、2%就慢慢接手。

對於大部分的投資小白來說，女子還是會覺得ETF比較容易上手，畢竟分散風險，而如果是懶得看盤的人，設定定期定額很容易，0050每月扣個2次，是初學者最快的入門方式。

至於日股的話，女子除了先前分享過的日本基金外（有新台幣、美元、日圓計價本金的差異），台灣交易市場可以直接投資日本的就是元大日經225（00661）、富邦日本（00645）、國泰日經225（00657），過去一年的績效來看，00661績效相對比較好的。大家如果手中是新台幣的資金想要投資日本，也一樣可以看跌就買，或者定期定額，女子覺得也是初學者入手的簡單方式。

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回到剛收盤不久的美國市場

四大指數因為Fed主席Powell表示相信本波升息循環已達頂峰推動股價揚升，美股四大指數都上漲。道瓊+0.20%、標普+0.51%、納斯達克指數+0.58%、費城半導體指數+2.42%，台灣之光台積電ADR更上漲+4.89%！

這波漲勢真的是市場資金通通流向了股市，尤其以科技類股最多。至於Powell的談話對債券市場的影響，是再度拉長了可能降息的時程，並表示在通膨還未接近2%目標時，降息可能性不大，導致美元、美債殖利率走低。

手持債券的朋友可能又要抱更久了

◎本文內容已獲 碎念女子萬萬歲 Murmur Girl 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

00645富邦日本 00657國泰日經225 00661元大日經225 債券ETF 降息

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