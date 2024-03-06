台股上漲112點 三大法人賣超0.9億元

台股6日開低走高，早盤一度下跌至19246.3點，後續隨著權值股和 AI 股的拉抬，盤中翻紅，終場收19499.45點，上漲112.53點，漲幅0.58%，成交量4,121.22億元，三大法人賣超0.9億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超11.17億元，投信買超26.41億元，自營商賣超（合計）16.15億元，其中自營商（自行買賣）買超17.61億元，自營商（避險）賣超33.77億元。

台股盤中站上19500點關卡，續創歷史新高，其中台積電（2330）同步上漲，早盤以718元開低，盤中一度拉升738元，後續漲幅收斂，終場收在735元，上漲5元，漲幅0.68%，再創歷史新高價。