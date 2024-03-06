台股上漲112點 三大法人賣超0.9億元
台股6日開低走高，早盤一度下跌至19246.3點，後續隨著權值股和 AI 股的拉抬，盤中翻紅，終場收19499.45點，上漲112.53點，漲幅0.58%，成交量4,121.22億元，三大法人賣超0.9億元。
統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超11.17億元，投信買超26.41億元，自營商賣超（合計）16.15億元，其中自營商（自行買賣）買超17.61億元，自營商（避險）賣超33.77億元。
台股盤中站上19500點關卡，續創歷史新高，其中台積電（2330）同步上漲，早盤以718元開低，盤中一度拉升738元，後續漲幅收斂，終場收在735元，上漲5元，漲幅0.68%，再創歷史新高價。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言