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散熱族群表現亮 健策攻上千元 這四檔盤中直衝漲停

經濟日報／ 記者徐牧民／台北即時報導

台股今（6）日開低走高，盤中再刷新歷史高點，其中，散熱族群表現亮眼，健策（3653）早盤站上千元大關，成為台股第17檔千金股，帶動其餘曜越（3540）、雙鴻（3324）、泰碩（3338）、元山（6275）等四檔盤中攻上漲停。

健策為超微伺服器 ILM 扣件主要供應商。由於AI晶片運算力極高，會產生較多的功耗，因此均熱片規格也必須同步提高，而健策能供應高階均熱片，良率也高，扮演協助超微強攻AI的關鍵角色。

健策去年前三季每股純益13.19元，較前年同期14.38元略減。法人指出，隨著未來AI伺服器市況火熱，均熱片需求同步水漲船高，有助業績高飛；若今年AI伺服器缺料問題解決，出貨動能有望全面放量。

雙鴻自結元月稅後純益1.44億元，年增9,489%，每股純益1.67元，較去年同期每股純益0.02元大幅成長。

展望未來，雙鴻指出，水冷散熱系統具有許多關鍵零組件，目前公司正全力提升自製率，目標是能提供一套完整的解決方案給客戶，讓客戶能一站式採購，一方面能為客戶降低成本，另一方面也有助於提升公司的接單競爭力。

台股今日早盤以19,283.61點開出，盤中最低一度達19,246.3點，後續隨著權值股以及AI股的翻紅，大盤點數拉抬至平盤以上，並持續創下歷史新高；健策早盤以953元開低，盤中上漲逾半根停板，最高一度拉升至1,030元，同樣創下歷史新天價。

AI

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