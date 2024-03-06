美股收黑台股開盤下跌103點 台積電跌12元開718元

台股今（6）日開盤指數為19,283.61點，下跌103.31點。台積電（2330）開盤價為718元，下跌12元。

群益投顧表示，大盤指數雖持續創高，但近日盤中屢見下跌家數多於上漲家數的狀況。量能現不濟態勢，指數回測12日線至月線的短期均線)壓力轉增。惟格局屬震盪偏多或震盪整理格局，未見明顯改變。導致資金向相對補漲、低基期個股移動。從股過往尖牙股的蘋果逆勢走跌，資金簇擁AI概念，台股集團概念的神盾（6462）VS上曜（1316）強弱分轉歧、圓剛（2417）集團股近日強漲可略窺一二。

操作題材可留意：

1.散熱與週邊零組件─輝達執行長黃仁勳表示：「堅信浸沒式水冷技術就是未來指標，將帶動整片散熱市場全面革新。」1月底前後，散熱模組股奇鋐（3017）、雙鴻（3324）、泰碩（3338）、力致（3483）等相關個股展開波段強漲，帶動二線散熱的元山（6275）乃至周邊風扇的動力-KY（6591）機殼的晟銘電（3013）近日飆(補)漲走勢。

2.奧運概念股─巴黎奧運將於今年7月登場，從過往經驗觀察,開幕前約半年通常是相關服飾、鞋品等產業的拉貨期;周邊產業如健身、運動器材相關，同樣受惠商機題材。尤其今年是疫情後的第一場奧運，好有望大幅度拉抬相關廠商業績。

周二（5日）美股四大指數收盤：道瓊指數收盤為38,585.19點，下跌404.64點、跌幅1.04%，S&P500指數下跌1.02%，那斯達克指數下跌1.65%，費半指數下跌2.05%。台積電ADR下挫2.4%，收在134.97美元，較台北交易溢價縮為16.8%。

蘋果股價下跌2.8%，已連續五個交易日下跌，Counterpoint Research 說今年前六周 iPhone 在中國大陸的銷量下滑24%；特斯拉大跌3.9%，該公司位於柏林附近的歐洲超級工廠因遭涉嫌縱火襲擊而停止生產。

三大法人周二集中市場合計買超69.4億元：外資及陸資（不含外資自營商）買超58.5億元，投信買超28.2億元，自營商（自行買賣）買超3.9億元，自營商（避險）賣超21.2億元。

統一期貨說，檢視選擇權金流，外資布局0.47億元偏多部位，自營商則布局0.52億元偏空部位。外資加碼選擇權偏多部位，自營商則持續逢高獲利了結，單日金流中性看待。選擇權未平倉部分，3 月 W1 週選賣權最大未平倉上升 300 點至19,300點，買權最大未平倉上升100點至19,500點，最大OI區間上移偏多。

期貨方面，外資夜盤大幅減碼4,898口多單，日盤則加碼2,894口多單，未平倉淨多單降至4,794口；十大特定法人大幅減碼3,857口多單至387口。外資夜盤逢高將多單大額隔日沖，惟日盤拉回後逢低大額買回多單，顯示外資近期以短線大口數來回操作為主，未見延續性大口數留倉前，較難以外資期或籌碼判斷中長線多空。十大特法同樣出現大口數多單隔日沖，不利指數續漲。

台指期周二呈高檔震盪格局，外資、十大特法期貨多單逢高大額隔日沖，自營商大額偏多部位連兩日逢高獲利了結，短線期權籌碼皆不利指數續漲，適逢周三選擇權結算，在自營商持有大額買權部位下，周三拉回空間應有限。留意周三結算後，自營商選擇權偏多部位是否大額送結算清零，則將不利指數續漲。