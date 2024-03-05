鈊象營收／2月再創歷史新高 有望問鼎千金股

遊戲股王鈊象（3293）5日晚間公告2月營收13.95億元，月增6.4%、年增31.8%，單月營收再創歷史新高，業績表現亮眼。

鈊象累計今年前二月營收27.06億元，年增22.6%，創歷史新高，今日股價也順利站上900元大關，終場上漲18元，收918元，再創公司掛牌以來歷史新天價；隨著2月營收開出紅盤，外界估未來股價有機會躋身千金股行列。

法人指出，鈊象受惠寒假、春節以及228連續假日挹注，今年首季財報有望開出亮眼成績單，而下半年因海外授權業務將持續開枝散葉，估整體營運動能也將延續，全年展望樂觀，力拚再創歷史新高。

法人認為，鈊象最具潛力的業務來自海外博弈授權業務，目前以美國六大洲為主，估計每月可貢獻500至1,000萬美元收入。此外，鈊象今年將積極鎖定位於美國東北部的羅德島州線上博弈市場去年底當地已通過線上博弈法案，預估今年3月將正式生效，成為鈊象第七個布局的新市場。

鈊象目前在美國的線上博弈業務涵蓋德拉瓦州、內華達州、新澤西、賓州、西維吉尼亞州、康州等六大州，如今羅德島州也即將在3月之後加入，外界預料屆時鈊象在美國的線上博弈市場版圖也將進一步擴大。

除美國市場外，鈊象在東南亞業務也正快速拓展，因文化相近且市場熟悉度高，目前為成長最快速的地區，至於歐洲市場則是剛取得執照，預料下半年開始產生效益。