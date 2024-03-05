快訊

朱立倫改革揮大刀！黃復興黨部裁併走入歷史 整併成立青年數位部

25年前買2張台積電！他曝光家人對帳單 網見損益驚喊「直接退休」

年代旅遊執照撤銷 觀光署催繳146萬罰鍰：未繳將移送強制執行

遠東新財報／2023年 EPS 1.64元 擬配1.35元現金股利

經濟日報／ 記者魏鑫陽／台北即時報導

受惠於土地開發事業與轉投資事業獲利提升，遠東新（1402）5日董事會通過2023年財報，稅後純益達82.29億元、年增0.8%，每股稅後純益（EPS）1.64元。同時董事會也決議，今年每股擬配發1.35元現金股利；若以今日收盤價31.85元計算，現金殖利率為4.24%。

遠東新今年將於6月27日召開股東會，會中除報告營業報告書、財務報告等外，也將進行董事改選。

展望未來，遠東新表示，紡織本業部分，隨終端客戶庫存調整告終、歐美品牌客戶下單動能恢復，目前上中游化纖紡品訂單能見度自去年第4季起已見提升，下游動能趨於正面，長單比例逐步增加，整體產業逐漸朝正常健康方向發展。至於石化事業部分，PTA長期供過於求，營運依舊承壓。

至於土地投資事業；遠東新指出，所擁有土地面積（含投資型不動產與自用）約21.3萬坪，包括台北遠東通訊園區的住宅專區及商辦專區；內壢土地開發計畫也正在進行地目變更及規劃中。

而隨升息腳步中止，有助終端消費力道恢復，主要轉投資事業，包括遠傳電信、遠百等企業貢獻度今年可望增加。

遠東新今日以平盤價31.85元作收。

遠東新

延伸閱讀

三豐建設財報／去年稅後純益達0.28億元、EPS達0.14元

乾杯去年EPS 3.61元 今年插旗英國倫敦

全家在地好物再+1 4200店專區開賣「山丘藍」台灣藍莓

元山去年 EPS 4.08元 派現金3元

相關新聞

宣揚台灣資本市場 證期局與證交所赴倫敦舉辦Taiwan Day

金管會證期局張振山局長及臺灣證券交易所林修銘董事長3月初率領團隊、遠赴歐洲進行本年度首場海外引資活動，5日更舉辦睽違多年...

台股價量齊揚續創新高！交投熱絡連兩天成交逾4000億

台北股市再上攻，盤中最高及收盤指數均再創歷史新高，盤中指數最高來到1萬9453點，收盤漲幅收斂，以1萬9386點作收，成...

台股上漲81點 三大法人買超70.33億元

台股今（5）日早盤一度拉升至19453.85點，創下歷史新高後，漲幅收斂，終場收19386.92點，上漲81.61點，漲...

「零成本」台積電（2330）是何時買入持有呢？ 他估算：大概要抱長達27年

持有接近「零成本」的台積電（2330），大概是什麼時候買入的呢？

台股再寫歷史新高漲81點、收19,386點 台積電漲5元、櫃買指數續創高

台股多頭氣氛延續，今（5）日再度寫下歷史新高，盤中最高19,453.85點，收盤指數19,386.92點，漲81.61點...

工業電腦族群強勢 其陽、欣技、捷波齊攻漲停板

工業電腦（IPC）族群今（5）日股價表現強勁，大廠樺漢（6414）、廣積（8050）、振樺電（8114）強勢上攻，其陽（...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。