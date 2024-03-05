遠東新財報／2023年 EPS 1.64元 擬配1.35元現金股利
受惠於土地開發事業與轉投資事業獲利提升，遠東新（1402）5日董事會通過2023年財報，稅後純益達82.29億元、年增0.8%，每股稅後純益（EPS）1.64元。同時董事會也決議，今年每股擬配發1.35元現金股利；若以今日收盤價31.85元計算，現金殖利率為4.24%。
遠東新今年將於6月27日召開股東會，會中除報告營業報告書、財務報告等外，也將進行董事改選。
展望未來，遠東新表示，紡織本業部分，隨終端客戶庫存調整告終、歐美品牌客戶下單動能恢復，目前上中游化纖紡品訂單能見度自去年第4季起已見提升，下游動能趨於正面，長單比例逐步增加，整體產業逐漸朝正常健康方向發展。至於石化事業部分，PTA長期供過於求，營運依舊承壓。
至於土地投資事業；遠東新指出，所擁有土地面積（含投資型不動產與自用）約21.3萬坪，包括台北遠東通訊園區的住宅專區及商辦專區；內壢土地開發計畫也正在進行地目變更及規劃中。
而隨升息腳步中止，有助終端消費力道恢復，主要轉投資事業，包括遠傳電信、遠百等企業貢獻度今年可望增加。
遠東新今日以平盤價31.85元作收。
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