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電池模組族群2月營收走弱 新普月減22.13%

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

電池模組族群2月營收5日出爐，龍頭廠新普（6121）及旗下AES-KY（6781）、順達（3211）受到農曆春節長假因素影響，單月營收皆呈現月減、年減雙衰退，其中，新普月減22.13%，展望後市，隨著葉界預期今年PC產業市況將優於去年，加上AI PC助威，新普看好今年NB相關業務將成為主要增長動能，法人預估，新普2024年全年營收將持平或向上。

新普公布今年2月營收50.69億元，月減22.13%、年減20.36%；累計新普今年前兩個月營收達115.78億元，年減6.62%。

法人預估，儘管新普首季營收將季減，但因去年首季業績基期較低，預計新普今年第1季營收仍將繳出年增表現。

新普去年全年業績下滑，主要受到NB產業出貨衰退，加上子公司AES業績走弱影響。展望今年，新普看好PC產業重回正軌，將為公司IT業務挹注動能。

此外，雖然市場看好隨著今年AI PC滲透率提升，將有望帶動電池單價走升，但目前相關業者大致認為，現階段出貨的AI PC還尚未見到容量等規格明顯提升。

法人預估，新普今年在NB產業回溫下，預估2024年全年營收將持平或向上，至於增長幅度關鍵在於子公司AES業績成長幅度；AES主要負責新普集團非IT業務，占新普營收約一成多。

在AES方面，今年2月營收7.33億元，月減9.33%、年減28.34%；累計AES今年前兩個月營收達15..41億元，年減19.21%。

AES主要應用在電動自行車及資料中心備援電池系統。市場預期，隨著自行車產業預期庫存調整將於今年上半年結束，加上傳統伺服器拉貨重回正軌，將帶動AES今年全年營收重返成長軌道。

順達今年2月營收達10.19億元，月減14.36%、年減6.68%；累計順達今年前兩個月營收達22.09億元，年減3.79%。

順達總經理張崇興日前表示，從目前接單狀況來看，2024全年營收規模比2023年下滑，加上投入區域製造將讓營業成本上升，2024年毛利率、營業淨利率將下滑。

新普 營收

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