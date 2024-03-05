AI 族群正夯！法人建議：三月中旬前「布局策略」享行情

台積電（2330）今（5）日再度創下歷史新高價，盤中最高達738元，帶動AI族群紛紛上揚，包括：緯創、緯穎、勤誠、廣達、創意、技嘉、英業達、世芯-KY等走強。法人建議，AI已開始展現驚人盈餘爆發力，建議抱牢AI股，莫隨市場情緒起舞，3月中旬前可開始布局高殖利率成分股。

近期美股三大指數持續創高，帶動亞洲的台股與日股亦跟隨創高，由於短線漲幅過大，泡沫說法甚囂塵上，但法人認為此波AI狂潮並非炒作並已開始展現驚人的盈餘爆發力，建議投資人抱牢AI股，莫隨市場情緒起舞。

另外，法人建議，3月中旬前可開始布局高殖利率成分股，主因在於每年4至8月這段期間的股價表現最容易優於大盤。其次，第2季至第3季台股通常容易進入震盪整理，高殖利率族群的防禦性特質因此獲得青睞。

7至8月正式除息後，成長股與績優股均可享有填息行情。因此建議從3月中旬前開始布局高殖利率成分股，直至完全股價填息後，投資人將可有享有整段的行情。