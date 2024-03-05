台耀旗下子公司取得藥證 股價跳空大漲超過半根停板

台耀（4746）子公司台新藥今（5）日公告其眼科術後消炎止痛藥，昨日通過新藥申請審查，取得上市核准，目標今年中銷售，搶占美國市場；此消息一出激勵台耀今日股價跳空開出，一舉站上五日線、月線，盤中漲幅超過半根停板。

台新藥開發的眼科手術後消炎止痛藥物APP13007自去年8月與 Eyenovia 簽訂美國獨家授權合約，由 Eyenovia 負責美國市場之銷售，APP13007將以雙方協議之價格，由本公司供貨銷售予 Eyenovia。

台新藥表示，美國目前每年約執行700萬例眼科手術，類固醇及類固醇複方之眼科用藥市場達13億美元。而在APP13007正式取得藥證之後，更有望對營收有更進一步的挹注。

台耀旗下的降膽固醇磷酸鹽全球市佔率超過七成，藥品供不應求，未來幾年年複合成長率近兩成，與歐洲客戶簽訂長約，後續穩定出貨，今年業績雙位數成長；乳癌學名藥針劑 Eribulin，繼台灣市場外，今年美國第4季上市、歐洲完成授權。

台耀今年1月營收3.25億元，較上月相比減少34.24%，與去年同期相比增加20.70%。

台耀今日股價早盤以111元開出，盤中最高一度拉升至117元，創下2月以來波段新高，隨後賣壓增重，漲幅稍有收斂，盤中上漲逾5%。