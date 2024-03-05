台積電衝上738元再創天價 市值飆上19兆新高

台積電 ADR 周一大漲3.3% ，收在138.26美元，連續三日上漲，逼近歷史新高，台股今（5）日再創高，台積電（2330）也是再創歷史天價，早盤以735元開出，上漲10元，盤中拉升至738元，漲幅1.79%，市值飆升至19.13兆元，同創歷史新高。

台積電ADR周一大漲3.3%，收在138.26美元，較台北交易溢價20.2%，朝向2022年1月14日創下的歷史新高140.66美元挺進；台積電今日也是持續創下歷史新高。

台積電去年第4季合併營收6,255.3億元，稅後純益2,387.1 億元，每股純益9.21元；若以美金計算，去年第4季營收196.2億美元，年減1.5%，季增13.6%；去年第4季毛利率53%，營業淨利率41.6%，稅後純益率38.2%

累計台積電去年全年毛利率54.4%，年減5.2個百分點；營業淨利率42.6%，年減6.9個百分比，稅前淨利9,791.7億元，稅後純益8,384.98億元，每股純益32.34元。

台積電預估今年第1季美元營收約180~188億美元，有望創歷年同期新高，換算新台幣5,598~5,846.8億元；以新台幣兌美元31.1假設基礎，預估今年第1季毛利率52~54%，預估今年第1季營益率40~42%。