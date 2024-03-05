台股早盤站上19,400點刷新歷史新高 台積電上漲10元開735元

台股今（5）日開盤指數為19,398.97點，上漲93.66點。台積電（2330）開盤價為735元，上漲10元。

群益投顧表示，大盤擴量長紅創新高，多頭氣勢再增強，但留意量能不宜續爆增。以盤面熱門股為主，參考短期均線變化操作、做好停損停利。

操作題材可留意：

1.水冷將成AI主流，散熱營運成長可期─AI算力飆升使能耗暴增，水冷散熱將成主流，水冷散熱毛利率最高可達40%,是傳統產品的2至4倍，國內業者自製率今年可望從五成提升至七成，並朝100%邁進,預期將持續帶動毛利率走揚。

2.新日興募資引聯想，漲停帶動族群增溫─ Hinge 大廠新日興睽違三年啟動募資，擬發行8,000張現增股、上限8億元CB，合計上看20億元，是前次2020年辦理1億元現增模數倍，引發市場聯想,股價攻上漲停。看富世達今天出關表現。

周一（4日）美股四大指數收盤：道瓊指數收盤為38,989。83點，下跌97.57點、跌幅0.25%，S&P500指數下跌0.12%，那斯達克指數下跌0.41%，費半指數上漲1.06%。

觀望鮑爾聽證會與非農數據，AI股續強支撐,四大指數僅費半收漲。輝達漲3.6%續創高、AMD漲1.34%、美超微飆漲18.65%、台積電ADR漲3.26%。蘋果遭歐盟罰18億歐元,下跌2.54%。

三大法人周一集中市場合計買超445.1億元：外資及陸資（不含外資自營商）買超368.7億元，投信買超74.7億元，自營商（自行買賣）買超10.9億元，自營商（避險）賣超9.4億元。

統一期貨說，檢視選擇權金流，外資布局2.38億元偏多部位，自營商則布局0.73億元偏空部位。外資追高大幅布局2.35億元偏多部位，其中包含2.1億元的買權；自營商在指數大漲下，偏多部位減碼0.84億元，開始轉向逢高獲利了結。儘管外資、自營商選擇權籌碼換手，但兩主力淨偏多金流總額依舊大增，偏多看待。

選擇權未平倉部分，3月W1週選賣權最大未平倉上升350點至19,000點，買權最大未平倉上升200點至19,400點，最大OI區間上移偏多。

期貨方面，外資夜盤大幅反手5,103口多單，日盤則大幅加碼3,237口多單，未平倉淨多單翻多至6,799口；十大特定法人大幅反手4,919口多單至4,244口。

外資上周五夜盤逢低大額做多，出現空單隔夜沖，而續於日盤加碼追高，帶動指數大漲。若後續外資未逢高將多單大額隔日沖，則有利指數續漲，若否則留意漲多拉回。十大特定法人大額追高反手做多，後續觀察能否延續性做多，結束時買時賣的區間操作格局，則有利指數續漲。

由於前次台積電1月營收遠優預期，市場期待2月營收能再創佳績，導致期待性買盤湧入大漲，帶動台指大漲創高。惟短線上台指期乖離過大，後續留意台積電營收公布後，若未繳出遠優市場預期的成績，可能會有利多出盡行情。