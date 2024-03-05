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投資級債券基金 單周迎來資金淨流入

經濟日報／ 記者王皓正／台北即時報導

美國最新經濟與通膨數據符合市場預期，市場對聯準會接下來降息的預期使美國10年期公債殖利率出現回檔，牽動債市投資情緒。根據美銀引述EPFR統計顯示，過去一周投資級債券基金迎來29.4億元的資金淨流入，非投資級債與新興市場債券基金單周則呈資金淨流出。

安聯投信表示，投資人持續消化最新經濟數據，其中美國1月核心PCE月比增溫但年比符合市場預期，美國10年期公債殖利率過去一周回落7個基點收於4.18%。觀察全球主要債券資產，除歐洲投資與非投資級債券單周小幅收跌外，其餘債券資產過去一周多收紅，其中又以與股市連動較大的可轉債表現較佳，領漲主要債市。

安聯投信表示，美國通膨數據雖不時偶有起伏，但整體逐步往聯準會目標邁進。從實質利率角度來看，聯準會應僅需維持利率水準，然後等待通膨下降即可；也就是說，雖實質高利率或將維持，但應可確認利率高點已過。不過值得注意的是，市場對於今年聯準會降息的碼數以及開始降息的時間，都比聯準會點陣圖顯示的幅度更大以及更早，兩者間有不小落差。

安聯投信表示，根據過往經驗，自1979-1981年之後至今，美債殖利率未出現連續3年彈升，而在經歷了2021-22連續兩年的彈升後，2023年整體走勢相對可控，且在高收益率的條件下，債券多呈現不錯的正報酬。

安聯投信表示，展望2024債市，利率有再下跌的空間，利差則會視景氣狀況而定，而目前市場共識情境為軟著陸；整體來說，債市正報酬的機率仍高，而正報酬的來源則包括了利率的下跌、信用利差緊縮以及票息。

在債券投資上，安聯投信表示，隨著現行利率偏高，持有現金的機會成本增加，宜可保持較低的現金並維持較高的債券水位，並持續以息收為累積報酬率的主要重點；其次，由於降溫的通膨將使美歐央行放鬆貨幣政策，故可將存續期拉長至收益率接近長天期債券、但存續期風險與波動度較低的中天期債券，以獲得較佳的投資效率，並同時聚焦於信用品質較佳的券種，避免因景氣放緩帶來的潛在信用風險。

債券 聯準會

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