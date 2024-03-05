全球多數市場股票基金單周迎來資金淨流入 資金情緒正向

美國通膨數據略有升溫但仍符合市場預期，市場對聯準會降息的預期仍偏樂觀，全球股市整體表現正向。回顧全球股票型基金資金流向，除拉丁美洲與已開發歐洲股票基金呈小幅資金淨流出外，全球其餘地區股票基金多迎來資金淨流入，其中又以美股基金表現續強，居全球市場之冠。

安聯投信表示，觀察全球主要股市表現，從年初至2月底，日股已繳出接近12%的表現領先成熟與多數市場，其餘包括美股標普指數、MSCI成熟市場與世界指數也有不錯表現；若從2月初至月底來看，則可發現新興市場股市後來居上，包括MSCI新興市場、新興亞洲、中國與台股都表現亮眼，也都有5%以上漲幅，輪流有所表現。

從總經基本面來看，安聯投信表示，全球主要國家製造業採購經理人指數（PMI）新訂單指數大多較上月改善，而研究機構對未來6個月景氣看法調查也顯示包括美國、歐元區、英國以及日本等4大成熟市場未來六個月景氣有望較現狀持續轉佳；全球製造業與景氣預期漸趨正面。

展望後市，安聯投信表示，雖市場對降息預期與政策的落差調整不時帶來波動，但隨著央行升息周期邁入尾聲，有利景氣築底回升，股市長期來說有望震盪走升；且隨著近期軟著陸機率的增加，也有利風險性資產的表現，投資上建議可保持較高的投資水位，並在成熟市場之外，也可以關注新興市場的表現。

在台股部分，安聯投信台股團隊表示， 在美股、AI與半導體題材支撐下，以及美國最新通膨數據符合市場預期，市場信心得到挹注。不過與此同時，隨著指數來到相對高點，隨著短線漲多出現的獲利調節也同時出現，讓指數在萬九關卡前有所徘徊；進一步來看，在指數獲得AI與美股相關利多支撐的同時，部分資金也轉向基期較低或相對具評價面優勢的族群類股，也使盤面呈現類股輪動的態勢。

展望後市，安聯投信台股團隊表示， AI股近來將本益比推高，其中部分權值股墊高股價空間，且在高價股撐盤與中小型股輪流有所表現之下，包括營收落底回升、新接訂單等利多接能推高相關主題走勢；此外，因AI伺服器主要供應鏈多為台廠，故美股的強勢表現有望帶動台股後市，焦點仍將以半導體及AI相關族群為主。