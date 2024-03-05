台股創新高 獨漲半導體、電子

台股大盤指數昨天再創歷史新高，但立委質疑台股發展不均，漲幅僅集中在半導體或電子族群，金管會主委黃天牧表示，兩、三年前已注意到優質股票交易不熱絡，金管會於一一二年提出股票造市措施，請券商給予流動性機制，希望台股能均衡發展，讓各個優質股票都能有一定的交易量，而非僅集中在少數的股票。

台股昨天大漲三六九點，主要歸功於台積電為首的五大權值股。由於台積電目前每上漲一元，貢獻台股點數約八點一八點，而台積電昨大漲卅六元，貢獻點數多達二九四點，占台股漲點百分之七十九點七，成為台股勁揚的關鍵主因。

其次為聯發科貢獻廿二點七點、鴻海十九點六點、日月光投控四點八點，以及長榮四點七點，合計五大權值股貢獻台股三四六點三點，占漲點約百分之九十四，權重貢獻高度集中化的現象相當明顯。

黃天牧在立法院財委會答詢指出，半導體電子股在帶動股票上漲有一定的功能，台股近卅年的發展，電子及半導體占市場一半也是市場發展的結果，但希望其他股票也能得到投資人的青睞，他特別點名包括綠能、生技、數位、創新等類股；整體而言，他認為今年至上周五止，台股交易量比去年同期要提高，已反映出市場對台股的信心。

台積電昨天再度扮演推升台股指數的最大功臣，觀察三大法人進出狀況，外資買超台積電五萬九十三張，買超金額三五九點九七億元，無論是買超張數或金額，均名列外資買超上市櫃個股的第一名；投信、自營商則同步賣超台積電五十九張、一百三十張；八大公股行庫昨也賣超台積電九一三六張。

台新投顧副總黃文清表示，輝達十八日將舉行ＧＴＣ大會，預期發表新一代ＡＩ伺服器晶片B100，有助支撐ＡＩ相關個股表現，其中又以台積電連動表現最受矚目，並將牽動台股指數未來走勢。